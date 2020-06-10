İpek böcekçiliği kadın üreticilerin ellerinde canlanıyor - Son Dakika

İpek böcekçiliği kadın üreticilerin ellerinde canlanıyor

İpek böcekçiliği, kadın üreticilerin ellerinde canlanıyor Menteşe Belediyesi ve Yerel Tohum Derneğince ortaklaşa yürütülen 'İpek böcekçiliği Yetiştiriciliği' projesi ile kozadan ipeğe giden emek dolu yolculuk yeniden canlanıyor.

İpek böcekçiliği, kadın üreticilerin ellerinde canlanıyor

Menteşe Belediyesi ve Yerel Tohum Derneğince ortaklaşa yürütülen 'İpek böcekçiliği Yetiştiriciliği' projesi ile kozadan ipeğe giden emek dolu yolculuk yeniden canlanıyor.

MUĞLA - Menteşe'de bir zamanların en önemli geçim kaynağı olan ipek böcekçiliği yetiştiriciliği yeniden hayat buluyor. Kafaca ve Bayır Mahallesi'nde yaşayan 8 aile Menteşe Belediyesi'ne ait Bayır Mahallesindeki 450 adet dut ağacının yetiştiği 15 dönüm arazide, ipek böcekçiliği yetiştiriciliğine başladı. Üreticilerin emekleriyle "İpek Evleri"nde yeniden canlanan ipek böcekçiliği yetiştiriciliği sayesinde, yörenin yeniden ipek sektöründe canlanması ve kırsal kalkınmanın oluşması hedefleniyor.

Bayır Mahallesinde yeniden canlanan ipek böcekçiliği yetiştiriciliği ile mutlu olduklarını belirten üretici Gülşen Çoban, "İlk kozanın 30-35 gün sonra sarılacağını söylediler. Sürekli takip etmeye başlamıştık. İlk gördüğümde parlaktı ve çok duygulandım" dedi.

Geçmişte ipek böcekçiliği yetiştiriciliği yaptığını belirten üretici Durana Yurtsever ise "1986 yıllarında ipek böcekçiliği yetiştiriciliği yapmıştım. Onların yaprak yemesi çok hoşuma gidiyordu. Bu sene yeniden denedik. Seviyorum, hoşuma gidiyor bu işle uğraşmak" dedi.

"Dut Anaç Merkezi Kuruldu"

Muğla Yerel Tohum Derneği Başkanı Mehmet Bal geçmiş yıllarda dikilen dutların Dut Anaç Merkezi yapılması yönünde Menteşe Belediyesi'ne talepte bulunduklarını belirterek, "Dut Anaç Merkezi yapmak ve yöredeki tüm değerli dutları buraya taşımak, ayrıca ipek böcekçiliği yetiştirmek için başkanımıza düşüncelerimizi ilettik. Başkanımız sağ olsun bu konuda bizlere büyük bir destek verdi. Bayır Mahallemizde geçmişte ipek böcekçiliği yetiştiren ailelerde üretime sahip çıkınca ipek böcekçiliği üretimine yeniden başladık. Şuanda Dut Anaç Merkezimizde 8 üretici ailemiz ile mevcut dutlardan üretime başlandı. Hasat zamanı da Koza Birlik ile yaptığımız alım garantisi ile üreticilerimize ekonomik bir katkı sağlanacak. Başkanımıza verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Belediye Kadın Üreticileri Destekliyor"

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ipek böcekçiliği yetiştiriciliği ile yörede ipek sektörünün yeniden canlanacağını belirterek, "Menteşe Belediyesi olarak her zaman üreticinin yanında olmaya özen gösterdik.

Bugün de özellikle kadın üreticilerimizin yanında olmaktan çok mutluyuz. Sivil toplum örgütlerimizden Yerel Tohum Derneğimiz ile geçmişte yöre halkının en önemli geçim kaynaklarından olan ipek böcekçiliğinin canlanması için bir çalışma başlattık. Bayır Mahallemizde bulunan 15 dönüm arazideki 450 dut ağacımızı, üreticilerimizin ipek böcekçiliği yetiştirebilmesi için Yerel Tohum Derneği'mizin hizmetine sunduk. 8 üretici ailemiz "İpek Evleri"nde üretime başladı ve ürünlerini elde etmeye başladılar. Amacımız bu bölgeye yeni dut ağaçları da ekerek, ipek böcekçiliğini yeniden canlandırmak, yörenin ipek sektöründe yer almasını ve kırsal kalkınma oluşumunu sağlamak. Geleceğimiz için üretmeye, kadın üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

"Yeni Kuşaklara İpek böcekçiliği Öğretilecek"

Bayır Mahallesindeki "İpek Evleri" nde üretici aileleri ziyaret eden ve üretim hakkında bilgiler alan Başkan Gümüş, geçmişte en büyük gelir kaynağı olan ama zamanla unutulan ipek böcekçiliği yetiştiriciliğini gelecek kuşaklara aktaracaklarını belirterek, "Bir zamanlar bölgenin en önemli gelir kaynağı olan ipek böcekçiliği yetiştiriciliği zamanla unutuldu. Şimdi Yerel Tohum Derneğimizle hayata geçirdiğimiz proje ile ipek böcekçiliği yetiştiriciliğini yeni kuşaklara aktarmak, ailelerimize ekonomik bir gelir sağlamak ve kadın üreticilerimize destek olmak istiyoruz. Üreticilerimizin hevesli olması bizi çok mutlu etti. Nisan Ayı'nın son haftasında Koza Birlikten 40 bin böcek alan üreticimiz hasat almaya başladı. Kozalar oluşuyor. Buradan elde edilecek kozalar yine alım garantili Koza Birliğe verilecek. Aileler bu şekilde bir gelir, bir kazanç elde etmiş olacak. Bir aile 100 metrekarelik bir alandaki ipek böcekçiliği yetiştiriciliği ile yaklaşık 6 - 7 Bin Türk Lirası bir kazanç elde ediyor olacak. Menteşe Belediyesi olarak İpek böcekçiliği yetiştirebilmesi için desteğimiz devam edecek. Daha fazla ailenin ipek böcekçiliğinden gelir sağlamasını hedefliyoruz" şeklinde belirtti.

İpek böcekçiliği kadın üreticilerin ellerinde canlanıyor

Menteşe, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 11:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İpek böcekçiliği kadın üreticilerin ellerinde canlanıyor - Son Dakika

Son Dakika

Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir? Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü? Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor         
17:51
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı         
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü         
17:35
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı         
17:26
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi         
17:17
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu 1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu         
17:05
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı         
17:03
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı         
17:01
Demet Akalın'ın hayatını kaybeden Caner Çalışır için paylaştığı veda mesajı herkesi duygulandırdı Demet Akalın'ın hayatını kaybeden Caner Çalışır için paylaştığı veda mesajı herkesi duygulandırdı         
17:00
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak         
16:58
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü         
16:50
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti         
16:43
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti         
16:42
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi         
16:39
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü         
16:37
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı 60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı         
16:34
Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak         
16:26
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:19
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok         
16:17
Bombalama sonucu keşfedilen büyüleyici güzellikteki plaj: Playa Del Amor Bombalama sonucu keşfedilen büyüleyici güzellikteki plaj: Playa Del Amor         
16:09
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı         
15:59
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi         
15:55
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı         
15:52
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var         
15:28
İzmir'deki 3.8'lik depremin ardından uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınasına dönüşebilir İzmir'deki 3.8'lik depremin ardından uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınasına dönüşebilir         
15:23
Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi         
15:20
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak         
15:17
Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı         
15:17
4 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkınca 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı 4 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkınca 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı         
15:09
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 18:06:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İpek böcekçiliği kadın üreticilerin ellerinde canlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]