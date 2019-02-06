''İpek Yolu'nun Merkezine Yürümek" Fotoğraf Sergisi ANKAmall'da Açıldı
1 saat önce
Ece Türkiye tarafından yönetilen, Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezlerinden ANKAmall, yaptığı sanatsal etkinliklerle sanatseverlerin gözdesi olmaya devam ediyor.
Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği sponsorluğunda gerçekleştirilen İpek Yolu'nun Merkezine Yürümek Fotoğraf Sergisi ANKAmall'da sanatseverlerle buluştu.
80 eserin sergilendiği etkinlikte, Türkiye'den katılan gazeteciler tarafından çekilen fotoğraflar Çin şehirlerinin manzaralarını, şehirlerin kültürel çeşitliliğini ve geleneklerin ne kadar zengin olduğunu en canlı şekilde yansıtıyor. Bu fotoğraf sergisi sayesinde Çin'in daha iyi anlaşılması, farkındalığın arttırılması ve Çin ile Türkiye arasındaki kültürel değişimleri teşvik etmek amaçlanıyor.
Sergi 10 Şubat tarihine kadar ANKAmall'da görülebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:39 Kaynak: Bültenler
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