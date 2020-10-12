iPhone 12: Apple yarınki etkinliğinde hangi yeni ürünlerini tanıtacak? - Son Dakika
BBC

iPhone 12: Apple yarınki etkinliğinde hangi yeni ürünlerini tanıtacak?

12.10.2020 14:17
iPhone 12: Apple yarınki etkinliğinde hangi yeni ürünlerini tanıtacak?, System.String[]

Apple'ın, yarın California'da Türkiye saatiyle 20.00'de düzenlenecek etkinliğinde yeni iPhone modellerini ve bir dizi yeni ürününü tanıtması bekleniyor.

Apple'ın, yarın ABD'nin California eyaletinde Türkiye saatiyle 20.00'de düzenlenecek etkinliğinde yeni iPhone modellerini ve bir dizi yeni ürününü tanıtması bekleniyor. Teknoloji sitelerinden Apple'ın olası yeni ürünleriyle ilgili beklentileri derledik:

5G teknolojisi

Davetiyedeki "Hi, Speed" (Merhaba, Hız) sözleri birçok uzmana göre Apple'ın yeni telefonlarında 5G teknolojisine geçeceğinin işareti.

Apple bu konuda rakipleri Google, Motorola, Samsung, Huawei, LG ve diğerlerinin gerisinde kalmıştı.

iPhone 12 serisi: 4 yeni model

Piyasa uzmanlarına göre görece daha ucuz iPhone 11'lerin yerine iki iPhone 12 modeli geliyor.

Küçük olan ve iPhone Mini adıyla sunulacağı belirtilen küçük telefonun ekranının 5,4 inç, iPhone 12'nin ekranının ise 6,1 inç olacağı söyleniyor.

Bu modellerde LCD ekran yerine OLED ekranların kullanılacağı beklentisi var.





iPhone 12 Pro ve Pro Max

Üst segment iki modelin ise iPhone 11'lerde olduğu gibi iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak adlandırılması bekleniyor.

Techradar.com sitesine göre iPhone 12 Pro, 6,1 inç (iPhone 11 Pro'nun ekranı 5.8 inç) iPhone 12 Pro Max'ın ekranı da 6,7 inç (iPhone 11 Pro Max'ın ekranı 6,5 inç) olacak.

A14 Bionic işlemci

Tüm iPhone 12 modellerinin A14 Bionic işlemciye sahip olacağı tahmin ediliyor.

Ancak iki Pro modelinin daha fazla RAM'ı olacağı (standart modelde 4GB, Max'ta ise 6GB) belirtiliyor.

Ayrıca bu telefonların 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı söyleniyor. Bu iki modelle üç arka kamera ve LiDar derinlik tarayıcısı bulunması bekleniyor.

Tüm yeni iPhone modellerinde 5G teknolojisinin olup olmayacağı bilinmiyor.

Ancak beklenti sadece Pro modellerinin yeni nesil ağları destekleyeceği yönünde.





AirPods Studio

Apple'ın etkinlikte yeni iPhone modellerinin yanı sıra kablosuz AirPods Studio kulaklıklarını da tanıtması bekleniyor.

Bu kulaklıkların Sony ve Bose kulaklıklara rakip olacağı belirtiliyor.

Apple AirTag ve AirPower

Etkinlikte ayrıca anahtar ve çanta gibi eşyaların kolay bulunmasını sağlayacak cihazın yanı sıra, iPhone, Apple Watch ve airPods'u aynı anda şarj edebilen kablosuz şarj matının da tanıtılabileceği belirtiliyor.

Yeni Apple Watch ve iPad beklenmiyor

Apple Eylül'de iPad Air 4 ile Apple Watch 6 ve Apple Watch SE'nin tanıtımını yapmıştı. Bu nedenle uzmanlar, etkinlikte yeni bir saat ya da tabletin beklenmediğini söylüyor.

iPhone 12: Apple yarınki etkinliğinde hangi yeni ürünlerini tanıtacak?

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Son Dakika Teknoloji iPhone 12: Apple yarınki etkinliğinde hangi yeni ürünlerini tanıtacak? - Son Dakika

BBC
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