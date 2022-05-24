iPhone 14 serisi için can sıkan 'fiyat' iddiası!

Akıllı telefon sektörünün enlerinden Apple, bu yılın sonlarına doğru merakla beklenen iPhone 14 serisini tanıtacak. Bugüne dek gelen sızıntılarla gündemden düşmeyen modellerle ilgili kullanıcıların canını sıkan önemli bir gelişme yaşandı. Son ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 14, selefinden daha pahalı olacak. Peki neden?

iPhone 14 fiyatları neden daha pahalı olacak?

ETNews'e göre Apple'ın yakın zamanda tanıtmaya hazırlandığı iPhone 14, selefi iPhone 13'ten daha pahalı olacak. Bunun nedeni ise şirketin yaklaşan telefonların ön kameralarında yapmayı planladığı bir değişiklik olarak gösterildi.

Apple, bugüne dek akıllı telefon, bilgisayar ve tabletlerinin kameraları için Çinli ve Japon firmalarla ortaklık gerçekleştirdi. Ancak şirket, geçtiğimiz yıllarda LG Innotek ile iPhone 15'ten itibaren geçerli olmak üzere bir anlaşma imzaladı.

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Son ortaya çıkan bilgilere göre Apple, Çinli ortağının bu yıl ortaya koyduğu performansı beğenmedi ve LG ile yapmış olduğu anlaşmayı erkene çekme kararı aldı. Yani şirket, iPhone 14 serisiyle birlikte ön kamera için gereken bileşenleri Çinli şirket yerine LG Innotek'ten tedarik etmeye başlayacak.

Apple'ın an itibariyle ön kamera tedarikçileri Güney Koreli LG Innotek ve Japonya merkezli Sharp şirketleri oldu. Böylelikle iPhone 14 selfie yetenekleri açısından iPhone 13'e kıyasla daha iyi bir performans sunacak. Ancak bununla birlikte fiyatların da doğru orantılı olarak artacağı iddia ediliyor.

iPhone 14'ün ön kamerası iPhone 13'e göre üç kat daha pahalı olacak. Bu nedenle akıllı telefonların daha yüksek bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı ileri sürülüyor. Ancak bunların iddiadan ibaret olduğunu da belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 14, iddia edildiği gibi iPhone 13'ten daha pahalı olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.