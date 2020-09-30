Irak: Diplomatik misyonların ülkeden çekilmesinin sonuçları felaket olur - Son Dakika

Irak: Diplomatik misyonların ülkeden çekilmesinin sonuçları felaket olur

Irak merkezi hükümeti, ülkedeki diplomatik misyonların kapatılması ve çekilmesi halinde bunun tüm bölge için bir felaketle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

Irak: Diplomatik misyonların ülkeden çekilmesinin sonuçları felaket olur, System.String[]

Irak merkezi hükümeti, ülkedeki diplomatik misyonların kapatılması ve çekilmesi halinde bunun tüm bölge için bir felaketle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

Irak Hükümet Sözcüsü Ahmet Molla Talal, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında ülkenin ana gündem maddesine dönüşen silahlı grupların füze saldırısı ve farklı tehditlerine maruz kalan ABD Bağdat Büyükelçiliğinin kapatılması hakkında açıklamalarda bulundu.

İsim vermeden Irak'ta herhangi bir diplomatik misyonun kapatılması halinde ülkenin nasıl bi durumla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunan Talal, "Herhangi bir diplomatik misyonun kapatılması veya çekilmesi halinde bunun tüm bölge için sonuçları felaket olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin 2014 yılında dönemin başbakanı Nuri Maliki hükümetinin talebi üzerine Irak'a geldiğini hatırlatan Talal, "Şu anda Irak'ın işgali gibi bir durum söz konusu değildir." dedi

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin yaşanan son gerilime ilişkin yaptığı bir açıklamayı aktaran Talal, "Başbakan, Irak ve hükümetinin, ülkenin ABD ve İran'ın çekişme sahasına dönüşmesini kabul etmediğine vurgu yaptı." diye konuştu.

ABD Büyükelçiliği ve koalisyon konvoyuna saldırılar

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge ile koalisyon güçleri için lojistik malzeme taşıyan araç konvoylarına zaman zaman saldırılar düzenleniyor.

ABD'nin Irak'taki askeri varlığını ulusal güvenliği için stratejik bir tehlike olarak kabul eden İran'ın himayesindeki Iraklı Şii silahlı grupların söz konusu saldırıları gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, 27 Eylül'de yaptığı açıklamada, İranlı General Kasım Süleymani'yi öldüren ABD'nin acilen Irak'ı terk etmesi gerektiğini söylemişti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Başbakan Mustafa el-Kazımi ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği'ni kapatma planını gündeme getirmişti.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı, dün ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'ın, Washington'un Bağdat yönetimini güvenlik ve terörle mücadelede desteklemeye devam edeceğini bildirdiğini kaydetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Felaket, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 00:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak: Diplomatik misyonların ülkeden çekilmesinin sonuçları felaket olur - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İngiltere'de tıp dünyasını şaşırtan doğum! Kız dediler, erkek doğdu Ermeni askerlerinin cephede "Bizi burada yalnız bıraktılar" diyerek ağladığı anlar kameraya yansıdı Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Azerbaycanlı spiker konuştu: 27 yılın hasretiydi Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor
Biden: Trump yönetimi, Türkiye'den Dağlık Karabağ krizinin dışında kalmasını talep etmeli Biden: Trump yönetimi, Türkiye'den Dağlık Karabağ krizinin dışında kalmasını talep etmeli         
23:49
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok         
23:33
Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor         
21:41
Son Dakika: Fenerbahçe, Michael Frey'i Waasland Beveren'e kiralıyor Son Dakika: Fenerbahçe, Michael Frey'i Waasland Beveren'e kiralıyor         
21:12
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı         
18:26
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı         
16:33
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı         
10:56
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 00:24:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak: Diplomatik misyonların ülkeden çekilmesinin sonuçları felaket olur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei