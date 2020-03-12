Son Dakika › Dünya › Irak'ta operasyon! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika Dünya
Irak'ta operasyon! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Irak'ın kuzeyine hava destekli operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:08 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyinde hala devam eden hava destekli operasyonlarda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden Metina ve Gara bölgelerindeki çalışmalar sonucunda terör örgütü mensuplarının tespit edildiğini belirtti. Yapılan keşif ve gözetleme vasıtaları ile etkisiz hale getirilen teröristlerden sonra bölgede operasyonlar devam ediyor.
Son Dakika İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı