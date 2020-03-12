Irak'ta operasyon! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde hala devam eden hava destekli operasyonlarda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden Metina ve Gara bölgelerindeki çalışmalar sonucunda terör örgütü mensuplarının tespit edildiğini belirtti. Yapılan keşif ve gözetleme vasıtaları ile etkisiz hale getirilen teröristlerden sonra bölgede operasyonlar devam ediyor.