Irak'ta operasyon! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Irak'ta operasyon! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika Dünya

Irak'ta operasyon! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Irak'ın kuzeyine hava destekli operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ta operasyon! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Irak'ın kuzeyinde hala devam eden hava destekli operasyonlarda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden Metina ve Gara bölgelerindeki çalışmalar sonucunda terör örgütü mensuplarının tespit edildiğini belirtti. Yapılan keşif ve gözetleme vasıtaları ile etkisiz hale getirilen teröristlerden sonra bölgede operasyonlar devam ediyor.

Irak, PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:08 Kaynak: AA
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