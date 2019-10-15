Son Dakika Haberleri: Irak'ın Süleymaniye kentinde patlama: 2 ölü
Son Dakika Güncel Irak'ın Süleymaniye kentinde patlama: 2 ölü

Irak'ın Süleymaniye kentinde patlama: 2 ölü

1 saat önce

Irak'ın Süleymaniye kentinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın Süleymaniye kentinde patlama: 2 ölü, System.String[]

Irak'ın Süleymaniye kentinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Süleymaniye'nin turistik bölgesi Ezmer Dağı'nda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralananların olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Süleymaniye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:56 Kaynak: AA
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