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Irak Meclisinde ilk kez Arap ve Kürt vekillerden oluşan ittifak kuruldu - Son Dakika

Irak Meclisinde ilk kez Arap ve Kürt vekillerden oluşan ittifak kuruldu

15.12.2021 19:16
Irak Meclisinde ilk kez Arap ve Kürt vekillerden oluşan ittifak kuruldu

Irak'ta yapılan genel seçimler sonucu Yeni Nesil Hareketi ile İmtidad Hareketi arasında parlamentoda ilk kez Arap ve Kürt milletvekillerinden oluşan bir ittifak kuruldu.

Irak'ta yapılan genel seçimler sonucu Yeni Nesil Hareketi ile İmtidad Hareketi arasında parlamentoda ilk kez Arap ve Kürt milletvekillerinden oluşan bir ittifak kuruldu.

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre, bazı bağımsız milletvekillerinin de katılımıyla kurulan ittifak başkent Bağdat'ta düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

Kürtlerden oluşan Yeni Nesil Hareketi Başkanı Şahsuvar Abdulvahid ile Araplardan oluşan İmtidad Hareketi Başkanı Ala er-Rikabi'nin düzenlediği ortak basın toplantısında "Halk İçin İttifakı"nın kuruluşu ilan edildi.

Basın toplantısında konuşan İmtidad Hareketi Başkanı Ala er-Rikabi, Irak Meclisinde Arap ve Kürtlerin bir arada olduğu bir ittifakın ilk kez ilan edildiğini belirterek, tüm siyasi kararlarda ve parlamentoda ortak hareket etmeye çalıştıklarını söyledi.

İttifakta Yeni Nesil Hareketinden 9, İmtidad Hareketinden 9, bağımsızlardan 10 milletvekili ile toplam 28 milletvekili bulunduğunu bildiren Rikabi, gruba ileride bağımsızlardan daha fazla milletvekili katılmasını ve Meclisteki sandalye sayısının 40'a ulaşmasını beklediklerini dile getirdi.

Muhalefeti oluşturacaklar

Rikabi, Halk İçin İttifakı'nın gelecek hükümetin siyasi hizipçilik üzerine kurulması halinde böyle bir hükümete katılmayacağını söyleyerek, demokrasinin tesis edilmesi için öncelikle gerçek bir siyasi muhalefet oluşturacaklarını ifade etti.

Yeni Nesil Hareketi Başkanı Şahsuvar Abdulvahid de halkın hedeflerini gerçekleştirmenin boyunlarının borcu olduğunu belirterek, ittifakın kapısının herkese açık olduğunu, halka hizmet etmek isteyen herkesin katılabileceğini söyledi.

"Aramızda kendi çıkarlarını arayanların yeri yok." diyen Abdulvahid, ittifakın, hükümet makamlarını reddettiğini, ulusal muhalefeti oluşturacaklarını, halkın çıkarı ve ülkenin geleceğine odaklanacaklarını kaydetti.

Hükümet kurma müzakereleri resmen başlamadı

Irak'ta nihai seçim sonuçlarına göre, Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Grubu 73, eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Takaddum Partisi 37, eski Başbakan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu 33, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 31, İran'a yakın Haşdi Şabi'nin siyasi uzantısı Hadi el-Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu 17, Sünni siyasetçi Hamis Hançer'e bağlı Azim Koalisyonu 14, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran'dan oluşan ittifak 17, Yeni Nesil Hareketi 9, İmtidad Hareketi 9 sandalye elde etmişti.

Irak'ta seçimi kazanan siyasi gruplar, Yüksek Federal Mahkeme nihai seçim sonuçlarını henüz onaylamadığı için resmi olarak hükümet kurma müzakerelerine başlamadı.

Seçim sonuçlarını reddeden İran'a yakın Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, seçimlerin iptali için söz konusu mahkemeye başvuruda bulunmuştu. Mahkeme, bu başvuruyu 22 Aralık tarihinde görüşecek.

Seçimlerden birinci parti çıkan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Kürtler ve Sünnilerin de yer alacağı "ulusal çoğunluk hükümeti" kurmak istediklerini açıklamıştı.

Seçimler, Kürt, Arap, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak Meclisinde ilk kez Arap ve Kürt vekillerden oluşan ittifak kuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak Meclisinde ilk kez Arap ve Kürt vekillerden oluşan ittifak kuruldu - Son Dakika
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