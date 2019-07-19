Son Dakika Haberleri: Irak sınırına askeri sevkiyat
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Irak sınırına askeri sevkiyat

7 dakika önce

IRAK'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Pençe Harekatı' kapsamında sınır hattındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

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IRAK'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Pençe Harekatı' kapsamında sınır hattındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekatı' devam ederken, sınır hattındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri araç ve personel sevkiyatı sürüyor. Yüksekova ilçesindeki Cengiz Topel Caddesi üzerinden geçen askeri konvoy, Irak sınırına doğru yol aldı. Sevkiyatı yapan konvoy daha sonra Yüksekova ilçesine geri döndü.


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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:17 Kaynak: DHA
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