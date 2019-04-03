Irak Sınırında AK Parti Zaferi
1 saat önce
Hakkari'nin Derecik Belediye Başkanlığını yeniden kazanan AK Parti'li Ekrem Çetinkaya, tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.
Hakkari
'nin Derecik
Belediye Başkanlığını yeniden kazanan AK Parti
'li Ekrem Çetinkaya
, tebrikleri kabul etmeye devam ediyor. Irak
sınırındaki Derecik Belediyesini yeniden kazanarak güven tazeleyen AK Parti'li Belediye Başkanı Çetinkaya; Gerdi aşiretinin önde gelenleri başta olmak üzere AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç
, Derecik Kaymakamı İdris Arslan
, Yüksekova
Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Toker
, Şemdinli
Tugay Komutanı Rıfat Kılıç, Derecik İlçe Jandarma
Komutanı Onur Konur
tarafından tebrik edildi. Evinde tebrikleri kabul eden Başkan Ekrem Çetinkaya, herkese ayrı ayrı teşekkürlerini ileterek, "Halkımız bu göreve bir kez daha bizi layık görmüştür. Yeni ilçe olan Derecik için hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. İlçemiz için daha yapılacak çok işimiz var. Birlik, dirlik, istikrar ve huzur için hep birlikte çalışacağız" dedi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:10 Kaynak: İHA
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