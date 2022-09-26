Abdulmehdi hükümetinin istifası sonrası Mustafa el-Kazımi başkanlığında kurulan hükümet ülkeyi erken seçime götürmüştü. 10 Ekim 2021'de yapılan seçimlerden sonra henüz yeni bir hükümet kurulamadı.

Güvenlik güçlerine de çağrı yapılan açıklamada, "Anayasal görevlerini yerine getirerek barışçıl gösteri düzenleyecek olanların korunmasını talep ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Irak'ta 'Ekim göstericileri'nden Yeşil Bölge'de gösteri çağrısı - Son Dakika

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