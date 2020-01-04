Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (5) - Son Dakika

Bağdat'ın merkezi Cadiriye'de düzenlenen cenaze töreni

Araçlarının geçişi ve güvenlik görevlilerinin yolu açması

Bayraklar ve Süleymani'nin fotoğraflarını taşıyan Iraklılar Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi.

Bağdat'ın merkezi Cadiriye'deki cenaze törenine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet yetkilileri, Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanları ve yüzlerce milis ve sivil katıldı.

Cenaze töreninde sık sık "Amerika'ya hayır" ve " İsrail'e hayır" ile "En büyük şeytan Amerika" sloganları atıldı.

Tören sonrası cenazeler Kerbela kentine götürülecek. Mühendis'in cenazesi ise Necef'te toprağa verilecek.