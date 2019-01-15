Son Dakika Haberleri: Irak'ta Yabancı Asker Sayısının Artırılacağı İddiasına Yalanlama

Irak'ta Yabancı Asker Sayısının Artırılacağı İddiasına Yalanlama

35 dakika önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkedeki yabancı asker sayısının artırılacağı ve Haşdi Şabi'nin lağvedilmesi için ABD'nin kendilerine süre tanıdığı iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Irak'ta Yabancı Asker Sayısının Artırılacağı İddiasına Yalanlama, System.String[]
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkedeki yabancı asker sayısının artırılacağı ve Haşdi Şabi'nin lağvedilmesi için ABD'nin kendilerine süre tanıdığı iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Irak'taki bazı siyasi taraflar ve yerel medyada dillendirilen "ülkedeki yabancı asker sayısının artırılacağı" iddialarına açıklık getiren Abdulmehdi, "Irak'taki yabancı asker sayısının artırılacağı dedikoduları doğru değildir." ifadesini kullandı.

Körfez'deki bazı medya organlarında yer alan "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Bağdat'ta gerçekleştirdiği görüşme sırasında Abdulmehdi'ye Haşdi Şabi'nin lağvedilmesini için süre verdiği" iddialarına ilişkin de Abdulmehdi, "Haşdi Şabi'nin lağvedilmesi için süre verildiği iddiaları asılsızdır." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında yer almayan Irak'a 9 Ocak'ta sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Başbakan Abdulmehdi ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya gelmişti.

Terör örgütü DEAŞ'ın, 10 Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmesinin ardından ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyon bünyesinde birçok ülke Irak'ta konuşlanmaya başlamıştı.

DEAŞ ile mücadelenin büyük oranda sona ermesine rağmen, ABD'nin halihazırda Irak'ın farklı bölgelerinde yer alan 9 askeri üstte 5 bine yakın askeri bulunuyor.

İran'a yakın Şii partiler, ABD'nin Irak'taki askeri varlığı ve Suriye'den çekilecek güçlerinin ülkede konuşlanacağı iddialarına büyük tepki göstererek her seferinde söz konusu güçlerin ülkeden çıkması gerektiğini ifade ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:43 Kaynak: AA

Haşdi Şabi, Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel
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