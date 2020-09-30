Irak'ta yabancı güvenlik şirketi çalışanının aracına bombalı saldırı - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yabancı güvenlik şirketinde çalışan bir tercümanın arabasına bombalı saldırı düzenlendi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Basın Biriminden yapılan açıklamada, Bağdat havaalanı ile Yeşil Bölge arasındaki yolda sivil bir araca bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Polis Yüzbaşı Hatim El-Caberi ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, arabanın yabancı bir güvenlik şirketinde çalışan Iraklı bir tercümanı taşıdığını söyledi.

Caberi, tercümanın saldırıdan sağ kurtulduğunu belirtirken, olaya ilişkin daha fazla detay vermedi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin de bulunduğu Yeşil Bölge ile koalisyon güçleri için lojistik malzeme taşıyan araç konvoylarına zaman zaman saldırılar düzenleniyor.

ABD'nin Irak'taki askeri varlığını ulusal güvenliği için stratejik bir tehlike olarak kabul eden İran'ın himayesindeki Iraklı Şii silahlı grupların söz konusu saldırıları gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, 27 Eylül'de yaptığı açıklamada, İranlı General Kasım Süleymani'yi öldüren ABD'nin acilen Irak'ı terk etmesi gerektiğini söylemişti.