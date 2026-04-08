Irak'ta kaçırılan Amerikalı gazeteci ajanlık yaptığını itiraf etti
Irak’ta kaçırılan Amerikalı gazeteci ajanlık yaptığını itiraf etti

08.04.2026 00:26
Irak’ta kaçırıldıktan sonra bugün serbest bırakıldığı duyurulan ABD’li gazeteci Shelly Kittleson, esaret altında alınan görüntülerinde ABD için istihbarat topladığını itiraf etti. Kittleson, İran bağlantılı Şii milis grubu Kataib Hizbullah tarafından yayımlanan görüntülerde “Bilgi topladım ancak yeterli gelmedi ve daha fazlasını istediler. Son seyahatimde benden Irak halkının savaşa bakışına dair siyasi ve istihbari nitelikte bilgi istediler ve ben de bu konuda çalışmalar yaptım” dedi.

Irak'ta faaliyet gösteren İran bağlantılı Şii milis grubu Kataib Hizbullah, Amerikalı gazeteci Shelly Kittleson’ın esaret altındaki görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, gazetecinin Bağdat’taki ABD konsolosu için istihbarat toplama faaliyetleri yürüttüğünü itiraf ettiği görüldü.

“AMERİKAN SUBAYLARINDAN ÜÇ AY BOYUNCA EĞİTİM ALDIM”

ABD’li gazeteci, esaret altındayken çekilen görüntülerde yaptığı açıklamada, "Adım Shelly Renee Kittleson. Serbest çalışan bir gazeteciyim ve Amerikan vatandaşıyım. İtalya’da yaşıyorum. İngilizce, İtalyanca ve Arapça biliyorum. 2015’ten beri Irak’ta savaş muhabiri olarak çalışıyorum. Peşmerge ve Irak Silahlı Kuvvetleri ile temas halindeyim. Daha önce Afganistan, Ukrayna ve Suriye’de de çalıştım. 2025’te Suriye’de Amerikan subaylarından üç ay boyunca eğitim aldım. Ukrayna’da da aynı şekilde" dedi.

“BİLGİ TOPLADIM ANCAK YETERLİ GELMEDİ VE DAHA FAZLASINI İSTEDİLER”

ABD adına istihbarat topladığını itiraf eden Kittleson, "Bağdat’taki Amerikan konsolosu, bu yıllar boyunca benden Haşdi Şabi ve direniş grupları Kataib Hizbullah ve el-Nuceba hakkında ve özellikle de Kataib Hizbullah’ın Genel Sekreteri Ahmed el Hamidavi ve ismini hatırlamadığım diğer liderler hakkında bilgi istedi. Bilgi topladım ancak yeterli gelmedi ve daha fazlasını istediler. Son seyahatimde benden Irak halkının savaşa bakışına dair siyasi ve istihbari nitelikte bilgi istediler ve ben de bu konuda çalışmalar yaptım. Ayrıca direniş gruplarının dayandığı ve içinde liderlerin de bulunduğu taban üzerinde de çalıştım" dedi.

"TRUMP YÖNETİMİ VE APTALCA POLİTİKALARI"

ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştiren Kittleson, "Amerikan vatandaşları olarak can güvenliğimiz, Trump yönetiminden önce daha iyi durumdaydı. Bağdat sokaklarında güvenlik refakatine ihtiyaç duymadan serbestçe dolaşabiliyorduk. Şimdi ise hayatlarımız tehdit altında ve bu tamamen Trump yönetimi ve aptalca politikalarının sonucu. Burada çalışan binlerce Amerikalı işlerini kaybetti ve ayrıldı. Amerika’da yaşayan aileleri ise geçinecek para bulamaz hale geldi. Bu tamamen Trump yönetimi ve aptalca politikalarının sonucu. Bu silahlı direnişin mensubu olan ve ülkelerini savunan cesur adamlardan beni serbest bırakmalarını talep ediyorum. Asla ülkelerine zarar verecek bir şey yapmayacağıma söz veriyorum. Bu cesur ve onurlu adamların bunu yapabileceğini biliyorum. Çünkü ben bir kadınım ve onlar kadınlara saygı duyuyorlar" ifadelerini kullandı.

ABD’nin 2009 senesinden bu yana yabancı terör örgütü olarak listelediği Kataib Hizbullah, bugün yayınlanan bir açıklamayla bir hafta önce Bağdat’ta kaçırılan Kittleson’ın serbest bırakıldığını ve kendisine Irak’ı derhal terk etmesi talimatı verildiğini duyurmuştu.

KİTTLESON'IN KAÇIRILMASI

On yılı aşkın süredir farklı kurumlar için Orta Doğu üzerine haber yapan Kittleson, 31 Mart Salı günü Irak’ın başkenti Bağdat’ın merkezindeki işlek bir caddede kaçırılmıştı. Üç üst düzey Iraklı yetkiliye göre Kittleson, zorla bir araca bindirilerek şehirden hızla uzaklaştırılmıştı. Iraklı yetkililer aracı şehir dışındaki bir otoyola kadar takip edebilmiş ve gazeteciyi kaçıranların kullandığı araç kovalamaca sırasında takla atmıştı. Ancak Kittleson’ı kaçıranlar, ABD’li gazeteciyi hızlı bir şekilde hurdaya dönen araçtan çıkararak başka bir araca taşımış ve kaçmayı başarmıştı. Iraklı yetkililer, şüphelilerden birinin yakalandığını ve şahsın Kataib Hizbullah üyesi olduğunu açıklamıştı. 

Kaynak: İHA

İran, Irak, Son Dakika

Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu
Bahamalar’da köpek balıklarında uyuşturucu madde bulundu Bahamalar'da köpek balıklarında uyuşturucu madde bulundu
Artemis 2’den tarihi rekor Apollo’yu solladı Artemis 2'den tarihi rekor! Apollo'yu solladı
“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor “Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor

00:16
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
00:01
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
23:42
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
23:41
Basra’da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
Basra'da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
23:40
Husiler: ABD ve İsrail’e karşı her seçeneğe hazırız
Husiler: ABD ve İsrail'e karşı her seçeneğe hazırız
23:08
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
22:45
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
22:40
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
22:25
Trump’ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede İran’a da bir çağrısı var
Trump'ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede! İran'a da bir çağrısı var
21:52
Trump’ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt’ten vatandaşlarına uyarı
Trump'ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt'ten vatandaşlarına uyarı
