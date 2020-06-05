İran'a ait geminin Irak'ta batma nedeninin fırtına olduğu açıklandı - Son Dakika

İran'ın Bağdat Büyükelçiliği Müsteşarı Musa Alizade Tabatabayi, Irak'a mal götüren İran'a ait yük gemisinin olumsuz hava koşulları ve fırtına nedeniyle battığını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Tabatabayi, geminin İran'dan Irak'a seramik taşıdığını ve 6'sı İranlı biri Hint 7 mürettebatının olduğunu ifade etti.

Tabatabayi, Behbehan isimli geminin olumsuz hava koşulları ve fırtına nedeniyle Basra Körfezi'nin Hor Abdullah Kanalı girişinde battığını belirtti.

Irak yerel medyasında yer alan haberlerde Irak'ın güneyindeki Basra Körfezi'nin Hor Abdullah Kanalı girişinde "Behbehan" isimli İran'a ait geminin henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde battığı açıklanmıştı.

İran Denizcilik ve Liman İşletmeleri Güvenlik Müdürü Nadir Pesende de olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kurtarıldığını, kayıp mürettebatın bulunması için de İran ve Irak'a ait ekiplerin çalıştığını açıklamıştı.