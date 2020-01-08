İran: ABD karşılık verirse topyekün savaşa neden olur - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran: ABD karşılık verirse topyekün savaşa neden olur - Son Dakika Dünya

İran: ABD karşılık verirse topyekün savaşa neden olur

12 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanlarından Hüsamettin Aşena, "ABD'nin karşı bir askeri eylemi, bölgede topyekün bir savaşa neden olur" dedi.

İran: ABD karşılık verirse topyekün savaşa neden olur, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanlarından Hüsamettin Aşena, ABD'nin karşı bir askeri eyleminin bölgede topyekün bir savaşa neden olacağını belirtti.

Aşena tweetinde "ABD'nin karşı bir askeri eylemi, bölgede topyekün bir savaşa neden olur. Ancak Suudiler farklı bir yol seçebilirdi - tam barış içinde olabilirlerdi" yazdı.

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:00 
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