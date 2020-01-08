İran: ABD karşılık verirse topyekün savaşa neden olur

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanlarından Hüsamettin Aşena, ABD'nin karşı bir askeri eyleminin bölgede topyekün bir savaşa neden olacağını belirtti.

Aşena tweetinde "ABD'nin karşı bir askeri eylemi, bölgede topyekün bir savaşa neden olur. Ancak Suudiler farklı bir yol seçebilirdi - tam barış içinde olabilirlerdi" yazdı.