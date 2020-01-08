Son Dakika › Dünya › İran: ABD karşılık verirse topyekün savaşa neden olur - Son Dakika Dünya
İran: ABD karşılık verirse topyekün savaşa neden olur
12 dakika önce
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanlarından Hüsamettin Aşena, "ABD'nin karşı bir askeri eylemi, bölgede topyekün bir savaşa neden olur" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:00
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanlarından Hüsamettin Aşena, ABD'nin karşı bir askeri eyleminin bölgede topyekün bir savaşa neden olacağını belirtti.
Aşena tweetinde "ABD'nin karşı bir askeri eylemi, bölgede topyekün bir savaşa neden olur. Ancak Suudiler farklı bir yol seçebilirdi - tam barış içinde olabilirlerdi" yazdı.
Son Dakika Kasım Süleymani, öldürüldüğü saatte toprağa verildi İran tehdidini yineledi: 100 hedef daha belirledik İran'da 176 kişinin öldüğü uçağın düşme anları kameraya yansıdı Trump'ın "bayraklı" paylaşımına İran'dan misilleme