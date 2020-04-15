İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Tahsis edilen dövizle ilgili Sayıştay raporu hatalı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Tahsis edilen dövizle ilgili Sayıştay raporu hatalı' - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Tahsis edilen dövizle ilgili Sayıştay raporu hatalı"

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, düşük kurdan ithalatçılara tahsis edilen dövizin 4,8 milyar dolarıyla ithalat yapılmadığının tespit edildiğini duyuran Sayıştay raporunun "yüzde yüz hatalı" olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, düşük kurdan ithalatçılara tahsis edilen dövizin 4,8 milyar dolarıyla ithalat yapılmadığının tespit edildiğini duyuran Sayıştay raporunun "yüzde yüz hatalı" olduğunu söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Sayıştay Başkanı Adil Azer tarafından dün meclise sunulan geçen yılın bütçesine ilişkin denetim raporunda iddia edilen usülsüzlüklere değindi.

Düşük kurdan ithalatçılara tahsis edilen dövizin 4,8 milyar dolarıyla ithalat yapılmadığına ilişkin raporun doğru olmadığını savunan Ruhani, "Ben dostlarımızdan halkı şüpheye sevk edebilecek açıklamalar yapmamalarını rica ediyorum. Sayıştay raporunun dövizle ilgili kısmı yüzde yüz hatalı ve ülkedeki düzenlemelerden tamamen habersizdir." dedi.

Sayıştayın raporu hazırlamadan önce hükümetle istişare etmemesini eleştiren Ruhani, "Denetim organı bir rapor hazırlarken hükümet yetkilileriyle istişare etmelidir. Yoksa hükümet kurumları onlarla küsmüş müdür?" ifadelerini kullandı.

Ruhani, Sayıştayın yalnızca hükümeti değil yasama ve yargı organları ile askeri kurumları da denetlemesi gerektiğini belirtti.

Sayıştay Başkanı Adil Azer, dün yaptığı açıklamada, devletin belirlediği dolar kuru (4 bin 200 tümen) üzerinden bazı ithalatçılara ve döviz bürolarına geçen yıl tahsis edilen 31 milyar doların 4,8 milyar dolarıyla ithalat yapılmadığının tespit edildiğini açıklamıştı.

İran'da doların Nisan 2018'de kısa süre içinde 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine kadar yükselmesi üzerine, hükümet, doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararı almıştı. Bazı ithalatçılara, devletin belirlediği dolar kuru üzerinden döviz tahsisi yapılarak, ülkenin temel ihtiyaçları için ithalat yapma imkanı tanınıyor.

Bazı şirketlerin düşük kur üzerinden ithal ettikleri ürünleri serbest kur üzerinden piyasaya sürdüğü haberleri kamuoyunun tepkisine yol açmıştı.

İran'da 1 ABD doları serbest piyasada şu anda 16 bin tümen seviyesinde işlem görüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 12:08 Kaynak: AA

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