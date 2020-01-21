İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari YÖK'ü ziyaret etti - Son Dakika

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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari YÖK'ü ziyaret etti
6 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. Dr. Sorena Sattari, Yükseköğretim Kurulunu (YÖK) ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:18 Kaynak: AA
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. Dr. Sorena Sattari, Yükseköğretim Kurulunu (YÖK) ziyaret etti.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çeşitli temaslar için Türkiye'de bulunan İran İslam Cumhuriyeti Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari'nin YÖK'ü ziyaret ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Sayın Sattari ve beraberindeki heyet ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, 2015'te üniversite rektörlerimiz ile İran'a gerçekleştirdiğimiz ziyaret neticesinde başlayan iki ülke üniversiteleri arasındaki iş birliği hususlarını ele aldık."
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