İran'daki Mahsa Amini protestolarının şiddeti her geçen gün artıyor! Can kaybı 35'e ulaştı - Son Dakika
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İran'daki Mahsa Amini protestolarının şiddeti her geçen gün artıyor! Can kaybı 35'e ulaştı

24.09.2022 09:48

22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından İran'da başlayan gösterilerde ölenlerin sayısı 35 oldu. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, halkın sesine her zaman kulak verdiklerini belirterek, "Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar. Halkımızın taleplerini ve protestoları işitiyoruz ancak kimsenin kaos yükünün altına girmesine izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi üzerine başlayan gösteriler, sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre ülkenin birçok il, ilçe ve kasabasına yayıldı.

İsyanın adı Mahsa Amini: Can kaybı 35'e yükseldi

CAN KAYBI 35'E YÜKSELDİ

İranlı yetkililer gösteriler sırasında yaşanan can kayıplarıyla ilgili net bir bilgi vermese de devlet televizyonunun haberinde, resmi olmayan rakamlara göre şu ana kadar olaylar sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 35 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Haberde kesin ölü sayısının resmi makamlar tarafından açıklanacağı kaydedildi.

İsyanın adı Mahsa Amini: Can kaybı 35'e yükseldi

30 KİŞİ GÖZALTINDA

Sosyal medya paylaşımlarına göre, ülkenin pek çok kentinde 2 gündür onlarca üniversite öğrenci temsilcisi ve öğrencinin evlerinden gözaltına alındığı belirtildi. İran Öğrenci Konseylerinin Telegram kanalına göre, Tahran Üniversitesi'ndeki gözaltına alınan öğrenci sayısı 30'a ulaştı. Öte yandan bugün de akşam saatleri itibariyle internete kısıtlama getirilerek sosyal mecralara erişim tamamen engellendi.

MUSK, STARLINK'IN İRAN'DA AKTİF HALE GETİRİLECEĞİNİ AÇIKLADI

Öte yandan internete ve sosyal medyaya erişimin kesilmesi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da İran hükümetinin sansürüne karşı harekete geçildiğini açıkladı. Tesla ve SpaceX kurucusu milyarder Elon Musk ise, uydu internet hizmeti Starlink'in İran'da aktif hale getirileceğini duyurdu.

İran'daki Mahsa Amini protestolarında bilanço gittikçe ağırlaşıyor! Ölü sayısı 35'e yükseldi

CUMHURBAŞKANI REİSİ: DÜŞMANLAR KAOS ÇIKARTMAK İSTİYOR

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, New York dönüşü Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda ülke geneline yayılan protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu. Reisi, halkın sesine her zaman kulak verdiklerini belirterek, "Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar. Halkımızın taleplerini ve protestoları işitiyoruz ancak kimsenin kaos yükünün altına girmesine izin vermeyiz. Hiçbir alanda ve hiçbir koşulda halkın güvenlik ve huzurunun tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İsyanın adı Mahsa Amini: Can kaybı 35'e yükseldi

GÖSTERİLER ÜLKENİN DÖRT BİR YANINA YAYILDI

Şu ana kadar Tahran, Senendec, Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman, Yezd, Reşt, Bender Abbas, Abadan, Kirmanşah, Erdebil, İsfahan, Urumiye, Kazvin, Zencan, İlam, Mazenderan, Hemedan başta olmak üzere birçok şehirde gösteriler düzenlendi. Birçok noktada eylemciler ile güvenlik güçleri arasında şiddetli arbede yaşandı.

İsyanın adı Mahsa Amini: Can kaybı 35'e yükseldi

NE OLMUŞTU?

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Tepkiler üzerine Tahran polisinden yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Amini'yi bir saatlik "brifing" için karakola götürdüğü, genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtilmişti.

İsyanın adı Mahsa Amini: Can kaybı 35'e yükseldi

DÜŞME ANI KAMERALARA YANSIDI

İran devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde de Amini'nin polis merkezine getirildikten ve bir görevliyle konuştuktan sonra aniden fenalaşarak yere düştüğü görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları ise polisin, genç kadının "aniden" bilincini kaybettiği yönündeki açıklamasını reddederek, Amini'nin polis merkezine getirilmeden önce darbedildiğini öne sürüyor. Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentinde düzenlenen cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protestolar başlamıştı.

İsyanın adı Mahsa Amini: Can kaybı 35'e yükseldi
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İran'da 'Mahsa Amini' Protestoları Devam Ediyor. İran Uzmanı Hande Orhon Özdağ: 'Rejim, Meşruiyetini Giderek Yitiriyor' İran'da 'Mahsa Amini' Protestoları Devam Ediyor. İran Uzmanı Hande Orhon Özdağ: 'Rejim, Meşruiyetini Giderek Yitiriyor' KALİFORNİYA - ABD'de Mahsa Emini'nin ölümü üzerine protesto gösterisi düzenlendi KALİFORNİYA - ABD'de Mahsa Emini'nin ölümü üzerine protesto gösterisi düzenlendi
Kaynak: AA

Mahsa Emini, Tahran, Eylül, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'daki Mahsa Amini protestolarının şiddeti her geçen gün artıyor! Can kaybı 35'e ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'daki Mahsa Amini protestolarının şiddeti her geçen gün artıyor! Can kaybı 35'e ulaştı - Son Dakika
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