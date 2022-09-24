İran'daki Mahsa Amini protestolarının şiddeti her geçen gün artıyor! Can kaybı 35'e ulaştı

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi üzerine başlayan gösteriler, sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre ülkenin birçok il, ilçe ve kasabasına yayıldı.

CAN KAYBI 35'E YÜKSELDİ

İranlı yetkililer gösteriler sırasında yaşanan can kayıplarıyla ilgili net bir bilgi vermese de devlet televizyonunun haberinde, resmi olmayan rakamlara göre şu ana kadar olaylar sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 35 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Haberde kesin ölü sayısının resmi makamlar tarafından açıklanacağı kaydedildi.

30 KİŞİ GÖZALTINDA

Sosyal medya paylaşımlarına göre, ülkenin pek çok kentinde 2 gündür onlarca üniversite öğrenci temsilcisi ve öğrencinin evlerinden gözaltına alındığı belirtildi. İran Öğrenci Konseylerinin Telegram kanalına göre, Tahran Üniversitesi'ndeki gözaltına alınan öğrenci sayısı 30'a ulaştı. Öte yandan bugün de akşam saatleri itibariyle internete kısıtlama getirilerek sosyal mecralara erişim tamamen engellendi.

MUSK, STARLINK'IN İRAN'DA AKTİF HALE GETİRİLECEĞİNİ AÇIKLADI

Öte yandan internete ve sosyal medyaya erişimin kesilmesi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da İran hükümetinin sansürüne karşı harekete geçildiğini açıkladı. Tesla ve SpaceX kurucusu milyarder Elon Musk ise, uydu internet hizmeti Starlink'in İran'da aktif hale getirileceğini duyurdu.

CUMHURBAŞKANI REİSİ: DÜŞMANLAR KAOS ÇIKARTMAK İSTİYOR

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, New York dönüşü Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda ülke geneline yayılan protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu. Reisi, halkın sesine her zaman kulak verdiklerini belirterek, "Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar. Halkımızın taleplerini ve protestoları işitiyoruz ancak kimsenin kaos yükünün altına girmesine izin vermeyiz. Hiçbir alanda ve hiçbir koşulda halkın güvenlik ve huzurunun tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÖSTERİLER ÜLKENİN DÖRT BİR YANINA YAYILDI

Şu ana kadar Tahran, Senendec, Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman, Yezd, Reşt, Bender Abbas, Abadan, Kirmanşah, Erdebil, İsfahan, Urumiye, Kazvin, Zencan, İlam, Mazenderan, Hemedan başta olmak üzere birçok şehirde gösteriler düzenlendi. Birçok noktada eylemciler ile güvenlik güçleri arasında şiddetli arbede yaşandı.