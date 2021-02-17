İran'da 5.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti'nde yerel saatle 22.05'te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - TAHRAN