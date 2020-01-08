İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti (2)

6 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan yolcu ve mürettebat 176 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan yolcu ve mürettebat 176 kişi hayatını kaybetti.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçaktan sağ kurtulan kimsenin olmadığını söyledi.

Kulivend, yolcuların ve mürettebatın cesetlerini olay yerinden topladıklarını ve adli tıp kurumuna göndereceklerini ifade etti.

Tahran İmam Humeyni Havalimanı Sözcüsü Ali Kaşani de 170 olarak açıklanan yolcu sayısını 167, 10 olarak açıklanan mürettebat sayısını da 9 olarak güncelledi.

Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğünü bildirmişti.

İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti (2)

Boeing 737, Ukrayna, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:37 Kaynak: AA
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