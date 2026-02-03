İran'da kadınlar artık motosiklet kullanabilecek - Son Dakika
İran'da kadınlar artık motosiklet kullanabilecek

03.02.2026 20:30
ABD saldırısı tehdidi altındaki İran'da kadınlara motosiklet ehliyeti verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı resmen yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte artık kadın adaylara yönelik eğitim ve sınav süreci başlatılacak.

ABD saldırısı tehdidi altındaki İran'da dikkat çeken bir karar resmen yürürlüğe girdi.

KADINLAR ARTIK MOTOSİKLET KULLANABİLECEK

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif tarafından imzalanarak ilgili kurumlara gönderilen düzenlemeyle, kadınların motosiklet sürücü belgesi almasının önü ilk kez resmi olarak açıldı. Düzenleme kapsamında, İran Emniyet Teşkilatı, kadın adaylara yönelik uygulamalı eğitim ve sınavları düzenlemekle yükümlü olacak. Eğitim ve sınav süreci, trafik polisinin denetimi altında yürütülecek.

EĞİTİM VE SINAV ÖNCELİKLE KADIN GÖREVLİLERLE YAPILACAK

Karara göre, eğitim ve sınavların öncelikle kadın eğitmenler ve kadın sınav görevlileri aracılığıyla gerçekleştirilmesi esas olacak. Ancak gerekli durumlarda ve yeterli sayıda kadın görevli bulunmaması halinde, dini kurallara uyulması ve trafik polisinin doğrudan gözetimi şartıyla erkek görevliler de sürece dahil edilebilecek.

DAHA ÖNCE FİİLEN EHLİYET VERİLMİYORDU

İran'da, açık bir yasal yasak bulunmamasına rağmen, uygulamada kadınlara motosiklet ehliyeti verilmemesi uzun yıllar boyunca tartışma konusu olmuştu. 2010 yılında Trafik İhlalleri Kanunu'na eklenen ve motosiklet ehliyetinin erkeklere verileceğini ifade eden not, zaten var olan bu fiili durumu yazılı hale getirmiş ve kadınların ehliyet almasının önünü tamamen kapatmıştı.

Bu durumun, geçmişte bazı din adamları tarafından dile getirilen dini çekincelerle de pekiştirildiği ifade edilmişti. Hükümetin, kadınların motosiklet ehliyeti alabilmesine yönelik ilk ciddi çalışma geçen yıl başlatılmış, Cumhurbaşkanlığı Meclis Danışmanı Kazım Dilhoş, 28 Ağustos 2025'te, bu sorunun çözümü amacıyla Trafik İhlalleri Kanunu'nun 20'inci maddesinde değişiklik öngören bir yasa teklifinin parlamentoya sunulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası, Motosiklet, Yerel, İran, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
