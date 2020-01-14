İran'da uçak faciasında ölenlerin cenazeleri ailelerine gönderiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da uçak faciasında ölenlerin cenazeleri ailelerine gönderiliyor - Son Dakika

İran'da uçak faciasında ölenlerin cenazeleri ailelerine gönderiliyor

7 saat önce

İran'da uçak kazasında hayatını kaybeden 61 kişinin kimlik tespitinin yapıldığı ve cenazelerinin ailelerine gönderileceği bildirildi.

İran'da uçak faciasında ölenlerin cenazeleri ailelerine gönderiliyor, System.String[]

İran'da uçak kazasında hayatını kaybeden 61 kişinin kimlik tespitinin yapıldığı ve cenazelerinin ailelerine gönderileceği bildirildi.


İran'da Tahran Savcılığı cezai işlemler birimi gözetmeni Muhammed Şehriyari, düşen uçakla ilgili yapılan son işlemler hakkında bilgi vererek, "Olayın gerçekleştiği ilk andan itibaren konuyu ele aldık. Kimlik tespiti ve uzuvların bir araya getirilmesi için gerekli emirleri verdik" açıklamasında bulundu.


Şehriyari, "Ölen 176 kişiden hem kendi vatandaşlarımızın hem de diğer ülke vatandaşlarının kimlik tespitleri için gerekli DNA testlerinin yapılması amacıyla adli tıp doktorlarını görevlendirdik" dedi.


Muhammed Şehriyari dağılmış ceset parçalarının bir bütün olarak bir araya getirilmesi için gerekli emirleri verdiklerini söyleyerek, "İlk andan itibaren kazada ölenlerin ailelerinden adli tıp kurumuna DNA örneklerini vermelerini rica ettik. Büyük bir dikkatle bu numuneler incelendi ve şimdiye kadar 61 ceset tanımlanıp bir araya toplanarak ailelerine verilmeye hazır hale getirildi. Tabii ki 4 İsveç vatandaşı ve birkaç Afganistan vatandaşı için DNA çalışması başlatamadık ancak Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla bu konuyla ilgili çalışmalar da yürütüyoruz" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:59 Kaynak: İHA
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