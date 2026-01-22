İran'dan ABD'ye Çağrı: Saygı Gösterin - Son Dakika
İran'dan ABD'ye Çağrı: Saygı Gösterin

22.01.2026 10:49
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'nin düşmanca eylemlerini eleştirerek yeni bir yaklaşım önerdi.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin ABD tarafından her türlü saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Artık farklı düşünmenin zamanı geldi. Saygı göstermeyi deneyin" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından, bir Amerikan gazetesi için kaleme aldığı köşe yazısının bir bölümünü paylaştı. İran halkının protestolarda yaşamını yitiren sevdiklerinin yasını tuttuğunu belirten Arakçi, bölgede 'diplomasinin nihai başarısızlığı' gibi yeni bir tehdidin belirdiğine dikkat çekti.

Olası bir topyekun savaşın sonuçları konusunda uyarıda bulunan Arakçi, "Böyle bir çatışma kesinlikle kaotik ve şiddetli olacak, İsrail ve vekillerinin Beyaz Saray'a pazarlamaya çalıştığı hayali zaman çizelgelerinden çok daha uzun sürecektir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'a net bir mesaj veren Arakçi, "İran'ın Başkan Trump'a mesajı nettir: ABD, yaptırımlardan siber saldırılara ve doğrudan askeri müdahaleye kadar akla gelebilecek her türlü düşmanca eylemi denedi. Son olarak büyük bir terör operasyonunu körükledi ancak bunların hepsi başarısız oldu. Artık farklı düşünmenin zamanı geldi. Saygı göstermeyi deneyin" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

