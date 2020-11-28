İran dini lideri Hamaney'den Mahabadi suikastı faillerinin yakalanması çağrısı - Son Dakika

İran dini lideri Hamaney'den Mahabadi suikastı faillerinin yakalanması çağrısı

28.11.2020 13:07
İran dini lideri Hamaney'den Mahabadi suikastı faillerinin yakalanması çağrısı, System.String[]

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi suikastını gerçekleştirenlerin yakalanmasını ve Mahabadi'nin bilimsel çalışmalarının devam ettirilmesini istedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi suikastını gerçekleştirenlerin yakalanmasını ve Mahabadi'nin bilimsel çalışmalarının devam ettirilmesini istedi.

İran'da dün nükleer fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade Mahabadi'nin gerçekleştirilen suikast sonucu hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Mahabadi'nin ölümüne ilişkin taziye mesajı yayımladı. İranlı bilim adamı Mahabadi'nin zalim paralı katiller tarafından öldürüldüğünü belirten Hamaney, "Bu değerli ismin bilimsel çalışmaları ve göstermiş olduğu mücadelelere şahidiz ve Allah yolunda şehit olmak ile ödüllendirildi" ifadelerini kullandı.

Hamaney mesajında iki konunun önemli olduğuna işaret ederek, "Mahabadi suikastını gerçekleştirenlerin yakalanması ve onun bilimsel çalışmalarının devam ettirilmesi gerekiyor. Her iki konu da ciddiyetle takip edilmeli" dedi.

Öte yandan İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi, dün Tahran'a bağlı Abserd şehrinde yerel saatle 14.30'da uğradığı suikast sonrası hayatını kaybetmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Mahabadi suikastının İsrail rejimi tarafından gerçekleştirildiğini savunarak uygun bir zamanda İran'ın bu saldırıya karşılık vereceğini söyledi.

(İHA)

İran dini lideri Hamaney'den Mahabadi suikastı faillerinin yakalanması çağrısı

Ayetullah Hamaney, Muhsin Fahrizade, Nükleer, İran, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İran dini lideri Hamaney'den Mahabadi suikastı faillerinin yakalanması çağrısı - Son Dakika


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