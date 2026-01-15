İran Hava Sahasını Kapattı

İran, NOTAM (Havacılık Duyurusu) yayınlayarak önceden izni alınan uluslararası sivil uçuşlar hariç tüm uçuşlara hava sahasını geçici olarak kapattı.

İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam kitlesel protesto gösterileri ve ABD'nin muhtemel askeri müdahale sinyali bölgede güvenlik endişelerini artırırken, İran'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Uluslararası uçuş takip platformu Flightradar 24'te yer alan bilgiye göre; İran NOTAM (Havacılık Duyurusu) yayınlayarak önceden izni alınan uluslararası sivil uçuşlar hariç tüm uçuşlara hava sahasını geçici olarak kapattı. İran tarafından yayınlanan NOTAM'da, "Tahran uçuş bilgi bölgesi sivil geliş-gidiş uçuşları hariç tüm uçuşlara kapalıdır. Bu bölgedeki uçuşlar için İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan önceden uçuş izni alınması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN