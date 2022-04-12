İran ile Katar havacılık alanında iş birliği anlaşmaları imzaladı - Son Dakika
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İran ile Katar havacılık alanında iş birliği anlaşmaları imzaladı

12.04.2022 00:52
İran ile Katar havacılık alanında iş birliği anlaşmaları imzaladı

İran ile Katar arasında havacılık alanında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

İran ile Katar arasında havacılık alanında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Basra Körfezi'nde yer alan Kiş Adası'nı ziyaret eden Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf Ahmed es-Suleyti, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında iki bakanın katılımıyla düzenlenen törende Tahran ve Doha arasında ulaştırma alanında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

İmza töreninde konuşan Kasımi, Katarlı mevkidaşına her iki ülkenin iş birliğini geliştirme arzusunun bir göstergesi olan ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, "İran ve Katar her türlü şartta birlikte olmuştur." dedi.

Ülkesinin 2022 FIFA Dünya Kupası Organizasyonu'na ev sahipliği yapacak Katar ile ulaştırma alanında gerekli iş birliğine hazır olduğunu aktaran Kasımi, "Cumhurbaşkanımızın (İbrahim Reisi) Katar ziyareti sırasında 14 anlaşma imzalanmıştı. Bugün yapılan toplantılarda da havacılık ekseninde önemli anlaşmalar tescil edildi." ifadelerini kullandı.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre de iki ülke arasında havacılık alanında iki anlaşma imzalandı.

Haberde, ilk anlaşmanın Doha uçuş bilgi bölgesini (FIR), İran FIR'ına bağlama konusundaki operasyonel süreçlerle ilgili olduğu belirtildi.

Diğer anlaşmanın ise iki ülke arasındaki uçuş sayısının artırılmasıyla ilgili olduğu kaydedilen haberde, ulaştırma sektöründe iş birliğini geliştirmek için iki taraf arasında bir dizi toplantının da yapıldığı aktarıldı.

Toplantıda deniz taşımacılığı sektörü ve liman işletmeciliği ile ilgili mutabakat zaptının etkinleştirilmesi ile ilgili tüm konuların da ele alındığı kaydedildi.

Katar Ulaştırma Bakanlığı, geçen ay Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) Doha FIR'ının kurulmaya başlanmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

İran ile Katar havacılık alanında iş birliği anlaşmaları imzaladı

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Togo Cumhuriyeti, Havacılık, Katar, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran ile Katar havacılık alanında iş birliği anlaşmaları imzaladı - Son Dakika


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