İran'ın gizli BM belgelerini, nükleer soruşturmalardan kaçmak için kullandığı iddiası

İran'ın ele geçirdiği Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) belgelerini nükleer soruşturmalardan kaçınmak için kullandığı öne sürüldü.

Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İran yaklaşık 20 yıl önce gizli IAEA belgelerine erişim kazandı ve buradan aldığı belgeleri, İran'ın geçmişteki nükleer silah çalışmalarını örtbas etmek isteyen üst düzey yetkililere veriyor.

Gazetenin ele geçirdiği IAEA belgeleri ve Farsça İran belgeleri, Tahran yönetiminin bu kurumu nasıl kullandığını da gösteriyor.

Haberde, söz konusu IAEA belgelerinin İsrail istihbarat ajansı Mossad'ın Ocak 2018'de Tahran'daki bir arşive yaptığı operasyon sırasında ele geçirildiği belirtildi.

Söz konusu haber hakkında IAEA ve İran hükümeti herhangi bir açıklamada bulunmadı.