İran'ın, Yunan bayraklı iki gemiyi alıkoymasına Yunanistan'dan kınama - Son Dakika
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İran'ın, Yunan bayraklı iki gemiyi alıkoymasına Yunanistan'dan kınama

27.05.2022 20:26
İran'ın, Yunan bayraklı iki gemiyi alıkoymasına Yunanistan'dan kınama

Yunanistan, Yunan bayraklı iki gemiyi alıkoyması nedeniyle İran'ı kınadı.

Yunanistan, Yunan bayraklı iki gemiyi alıkoyması nedeniyle İran'ı kınadı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunan bayraklı iki geminin Körfez'de İran tarafından alıkonulduğu belirtildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın talimatı ile Bakanlık Genel Sekreteri Themistoklis Demiris'in, İran'ın Atina Büyükelçisi nezdinde protesto girişiminde bulunduğu belirtilen açıklamada "Bu eylemler esasen korsanlık eylemleriyle eşdeğerdir." ifadesi yer aldı.

Yunanistan, gemilerin ve mürettebatın bir an evvel serbest bırakılmasını talep ederken, açıklamada "Genel Sekreter, uluslararası hukuk ve uluslararası denizcilikle çelişen bu eylemleri sert bir şekilde kınadı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün, İran Deniz Kuvvetlerine ait bir helikopter, Körfez'de, uluslararası sularda (İran kıyılarından 22 deniz mili uzakta) seyreden Yunan bayraklı Delta Poseidon isimli gemiye iniş yaptı. Ardından, silahlı kişiler, aralarında iki Yunan vatandaşın da bulunduğu geminin mürettebatını esir aldı. Benzer bir olay, yedi Yunan vatandaşın bulunduğu, İran kıyıları yakınında bulunan Yunan bayraklı diğer gemide de yaşandı."

"İran'ın Yunanistan ve AB ile ilişkilerini olumsuz etkiler"

Bu olayın, İran'ın, Yunanistan ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerini olumsuz etkileyeceği ifade edilen açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının AB, Uluslararası Denizcilik Örgütü ve Yunanistan'ın diğer müttefiklerini konuya ilişkin bilgilendirdiği kaydedildi.

Yunan vatandaşların İran'a ziyaret etmekten kaçınması tavsiye edildi.

25 Mayıs'ta ise İran, Yunanistan'ın petrol taşıyan İran bayraklı gemiyi alıkoyması üzerine Yunanistan'ın Tahran'daki Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı. İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Yunan diplomata İran bayraklı geminin alıkonulmasına ilişkin Tahran'ın şiddetli itirazı iletilmişti.

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İran Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait iki petrol tankerini alıkoydu İran Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait iki petrol tankerini alıkoydu İran, Yunanistan'a ait 2 petrol tankerine el koydu İran, Yunanistan'a ait 2 petrol tankerine el koydu
Kaynak: AA

Yunanistan, Körfez, Yunan, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın, Yunan bayraklı iki gemiyi alıkoymasına Yunanistan'dan kınama - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'ın, Yunan bayraklı iki gemiyi alıkoymasına Yunanistan'dan kınama - Son Dakika
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