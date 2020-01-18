İran, kara kutuyu Ukrayna'ya gönderecek - Son Dakika
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İran, kara kutuyu Ukrayna'ya gönderecek

6 saat önce

İran yönetimi, düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait olan yolcu uçağının kara kutusunun, Ukrayna'ya gönderileceğini açıkladı.

İran, kara kutuyu Ukrayna'ya gönderecek, System.String[]

İran yönetimi, düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait olan yolcu uçağının kara kutusunun, Ukrayna'ya gönderileceğini açıkladı.


İran, Tahran'da düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna'ya göndereceğini açıkladı. İran Sivil Havacılık Organizasyonu Müdürü Hasan Rezaifar yaptığı açıklamada, " Fransa, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tecrübelerinden faydalanarak kara kutuyu Kiev'de çözmeyi planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.


Öte yandan, Rezaifar daha önce yaptığı açıklamalarda kara kutunun Fransa'ya gönderileceğini duyurmuştu. - KİEV

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:29 Kaynak: İHA
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