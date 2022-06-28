İran Nükleer Programına İlişkin Görüşmelerin Salı Günü Doha'da Başlayacağını Teyit Etti

TAHRAN, 28 Haziran (Xinhua) -- İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani Pazartesi akşamı yaptığı açıklamayla İran'ın müzakere ekibinin, ülkenin nükleer programına ilişkin anlaşmanın yeniden canlandırılmasına yönelik görüşmelerde bulunmak üzere Salı günü Katar'ın başkenti Doha'ya gideceğini duyurdu.

Kenani, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni'nin, İran'ın müzakere ekibine başkanlık yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. Pazartesi gününün erken saatlerinde açıklama yapan bakanlık, görüşmelerin ABD ile dolaylı olarak yapılacağını ve Avrupa Birliği'nin (AB) kolaylaştırıcı olarak hareket edeceğini söyledi. Batıda çıkan haberlere göre ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley'in de Doha'ya ulaşması bekleniyor. İran ve AB, Cumartesi günü resmi adı Ortak Kapsamlı Eylem Planı olan İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmanın yeniden canlandırılmasına yönelik görüşmelere önümüzdeki günlerde devam edileceğini duyurmuştu. Nisan 2021'de Viyana'da başlayan görüşmeler, Tahran'la Washington arasındaki siyasi farklılıklar yüzünden Mart'tan bu yana askıya alınmıştı.