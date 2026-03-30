İran, Minab kentindeki kız ilkokuluna düzenlenen saldırıya ilişkin dikkat çeken bir suçlamada bulundu. Tahran yönetimi, saldırının sorumlusu olarak iki ABD Donanması subayını işaret ederek isimlerini ve fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı.
İran’ın Güney Afrika Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, USS Spruance gemisinde görevli komutan Leigh R. Tate ve icra subayı Jeffrey E. York’un Tomahawk füzelerinin fırlatılması emrini verdiği öne sürüldü. Paylaşımda, “Bu iki suçluyu hatırlayın” ifadelerine yer verildi.
Saldırıda çoğunluğu çocuk olmak üzere 168 ila 170 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. İranlı yetkililer, saldırının doğrudan bir okul hedef alınarak gerçekleştirildiğini savundu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 28 Şubat’ta gerçekleşen saldırıyı “hesaplanmış bir saldırı” olarak nitelendirerek ABD’yi “savaş suçu ve insanlığa karşı suç” işlemekle suçladı.
ABD Başkanı Donald Trump ise saldırının sorumlusunun İran olduğunu öne sürmüştü. Ancak New York Times’ta yer alan ve ABD askeri soruşturmasına dayandırılan haberde, okula ABD’ye ait bir Tomahawk füzesinin yanlış hedefleme nedeniyle isabet ettiği belirtildi.
Haberde, ABD ordusunun okulun bitişiğindeki İran üssünü hedef aldığı, ancak hedef koordinatlarının eski verilerle belirlendiği ifade edildi. Söz konusu binanın daha önce askeri üs olarak kullanıldığı bilgisi de raporda yer aldı.
Son Dakika › ABD › İran, okul katliamı emrini veren 2 ABD'li subayı ifşa etti: Bunları sakın unutmayın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?