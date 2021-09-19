Üye Girişi
İran: "Şangay üyeliği ABD'nin Tahran'ı yalnızlaştırma politikasını bitirdi" - Son Dakika

İran: "Şangay üyeliği ABD'nin Tahran'ı yalnızlaştırma politikasını bitirdi"

19.09.2021 17:15
İran:

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Tahran yönetiminin Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyeliği ile birlikte ABD'nin İran karşıtı politikalarının ve Tahran'ı yalnızlaştırma çabalarının başarısız olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Tahran yönetiminin Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyeliği ile birlikte ABD'nin İran karşıtı politikalarının ve Tahran'ı yalnızlaştırma çabalarının başarısız olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, düzenlediği haftalık basın toplantısında konuştu. Hatipzade, İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) üye olması ile birlikte ABD'nin İran karşıtı politika ve Tahran'ı yalnızlaştırma çabalarının başarısız olduğunu aktardı. Hatipzade, "ŞİÖ birçok potansiyele sahip çok boyutlu bir kuruluş. ŞİÖ'ye üyeliğimiz pratikte ABD'nin İran'ı yalnızlaştırma politikalarını başarısız kılmıştır" dedi.

"Üye ülkeler ile birlikte ortak hareket ederek karşılıklı faydalanmayı esas alıyoruz"

İran'ın ŞİÖ üyeliği ile birlikte örgütün de güçleneceğini kaydeden Hatipzade, "ŞİÖ içerisindeki işleyiş ve oradaki potansiyeller bizim için önemli. Üye ülkeler ile birlikte ortak hareket ederek karşılıklı faydalanmayı esas alıyoruz" dedi.

Hatipzade, İran'ın Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) hakkında henüz resmi bir karara varmamasının ŞİÖ üyeliğine engel oluşturmayacağını ve bu konunun gerekli kurumlar tarafından ayrıca değerlendirileceğini belirtti.

ŞİÖ zirvesinde Afganistan ele alındı

Tacikistan'da gerçekleşen ŞİÖ zirvesinde Afganistan konusunun da görüşüldüğünü kaydeden Hatipzade, "Yapılan ortak ve ikili görüşmelerde Afganistan konusu ciddi bir şekilde ele alındı. Afganistan'da geniş katılımlı bir hükümetin kısa zamanda tesis edilmesi ve Afganistan'ın özellikle komşu ülkeler için tehdit oluşturmaması noktasında ortak kanıya varıldı. Önceliğimiz Afganistan'da istikrarın sağlanması ve bu ülkenin terör yuvası haline dönüşmemesi" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan New York'a gidiyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yarın ABD'nin New York kentine gideceğini belirten Hatipzade, Abdullahiyan'ın muhtelif ülkelerin dışişleri bakanları ve uluslararası örgütlerin başkanlarıyla görüşeceğini belirtti. ABD yetkilileri ile herhangi bir görüşmenin olmayacağını kaydeden Hatipzade, nükleer müzakerelerin yapıldığı 4+1 ülkeleri ile ortak değil ayrı görüşmeler olacağını ifade etti.

" Lübnan'a yakıt sevkiyatına devam edebiliriz"

Hatipzade, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin ABD basınına verdiği demeçte İran yakıtlarının ülkeye getirilmesini egemenlik ihlali olarak görmesine ilişkin, "Biz dost ülkeler ile işbirliği yapmak ve bu ülkelere yardımda bulunmak istiyoruz. Lübnanlı tüccarların talebi üzerine bu yakıtları gönderdik. Lübnan içişleri hakkında açıklama yapamam ancak Lübnan hükümeti hemen yarın halkının sorunlarını çözmek için bizden yakıt isterse onlara yine göndeririz. Çünkü bizim için Lübnan'da istikrar ve güvenlik önemli" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dışişleri Bakanlığı, Tahran, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İran: 'Şangay üyeliği ABD'nin Tahran'ı yalnızlaştırma politikasını bitirdi' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu 17:21 Son Dakika: A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu Koronavirüse yakalanan hamile kadın yatağında ölü bulundu! Bebeği kurtarılamadı 17:19 Koronavirüse yakalanan hamile kadın yatağında ölü bulundu! Bebeği kurtarılamadı Aralında gerginlik kalmadı! Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı 17:15 Aralında gerginlik kalmadı! Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı
21 yaşındaki genç, elma bahçesinde ölü bulundu 16:59 21 yaşındaki genç, elma bahçesinde ölü bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Partili isim canlı yayında oy oranlarını açıkladı 15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Partili isim canlı yayında oy oranlarını açıkladı Aslan'ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i netleşti! Terim'den tek değişiklik 15:37 Aslan'ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i netleşti! Terim'den tek değişiklik
Çay satan büfeden alkol almak istedi, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı 14:57 Çay satan büfeden alkol almak istedi, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti 14:31 MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti

Son Dakika Haberleri
17:24 Bursa'da taksi şoförü, aracına almadığı 2 kişi tarafından bıçaklandı
17:20 Son Dakika: A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu
17:20 Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavisinde sona yaklaştı: Bir göğsüm alınacak
17:18 Koronavirüse yakalanan hamile kadın yatağında ölü bulundu! Bebeği kurtarılamadı
17:17 Son dakika: UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde çıkan yangın korkuttu
17:16 Gustavo Assunçao, Alanya maçı öncesi oyun tarzından bahsetti! Galatasaray'a ilaç olması bekleniyor
17:15 Aralında gerginlik kalmadı! Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı
17:14 Rıdvan Dilmen, Alanya maçının ilk yarısını değerlendirdi! ''Fatih Terim'in hatasından döndü'' dedi
15:51 Giresunspor, yine gol atamadı ama Süper Lig'de en sonunda puanla tanıştı
15:50 Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs sebebiyle karantina başlatıldı, yüz yüze eğitime bir süre ara verildi
Bursa'da taksi şoförü, aracına almadığı 2 kişi tarafından bıçaklandı Bursa'da taksi şoförü, aracına almadığı 2 kişi tarafından bıçaklandı         
17:25
Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavisinde sona yaklaştı: Bir göğsüm alınacak Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavisinde sona yaklaştı: Bir göğsüm alınacak         
17:20
Musa Orhan'ın yargılandığı duruşmada yakalanan sahte avukatın 16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı Musa Orhan'ın yargılandığı duruşmada yakalanan sahte avukatın 16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı         
17:15
Rıdvan Dilmen, Alanya maçının ilk yarısını değerlendirdi! ''Fatih Terim'in hatasından döndü'' dedi Rıdvan Dilmen, Alanya maçının ilk yarısını değerlendirdi! ''Fatih Terim'in hatasından döndü'' dedi         
17:14
Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi         
15:57
Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs sebebiyle karantina başlatıldı, yüz yüze eğitime bir süre ara verildi Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs sebebiyle karantina başlatıldı, yüz yüze eğitime bir süre ara verildi         
15:50
İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak         
14:59
Çıplak fotoğraf ve mastürbasyon videosuna 10 bin dolar! Genç kızları tuzağına bakın nasıl çekiyor Çıplak fotoğraf ve mastürbasyon videosuna 10 bin dolar! Genç kızları tuzağına bakın nasıl çekiyor         
14:33
Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu         
14:20
Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi         
12:07
Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı         
12:00
Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar         
09:48
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu         
09:46
ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var         
09:32
Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi         
09:29
Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu         
00:15
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 17:33:58. #1.12#
SON DAKİKA: İran: "Şangay üyeliği ABD'nin Tahran'ı yalnızlaştırma politikasını bitirdi" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement