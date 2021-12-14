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İran, yüzde 90 oranında uranyum zenginleştirmeye hazırlandığına dair iddiaları yalanladı - Son Dakika

İran, yüzde 90 oranında uranyum zenginleştirmeye hazırlandığına dair iddiaları yalanladı

14.12.2021 16:15
İran, yüzde 90 oranında uranyum zenginleştirmeye hazırlandığına dair iddiaları yalanladı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin yüzde 90 saflıkta uranyum zenginleştirmeye hazırlandığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin yüzde 90 saflıkta uranyum zenginleştirmeye hazırlandığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan İslami, ülkesinin uranyumu yüzde 90 oranında zenginleştirmeye hazırlandığına dair iddialara ilişkin "Bu, özellikle düşmanların ve siyonist akımların ülkemize atfettiği uydurma suçlamalardır." dedi.

Tahran'ın nükleer program konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile varılan anlaşma kapsamında hareket ettiklerini belirten İslami, şu ifadeleri kullandı:

"İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının yönetmeliklerine göre hareket ediyor ve Ajans da tüm nükleer faaliyetlerimizi kural ve yönetmeliklere uygun olarak denetlemektedir. Hiçbir şekilde bu çerçevenin dışında hareket etmedik ve etmeyeceğiz."

ABD'nin 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden bir yıl sonra anlaşmadaki taahhütlerini kademeli durduran İran, 5 Ocak'ta Fordo'daki nükleer tesiste UAEA müfettişlerinin gözetiminde uranyumu yüzde 20 saflıkta zenginleştirdiklerini açıklamıştı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi de 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada, uranyumu yüzde 20'nin üzerinde zenginleştirme ihtiyacını değerlendirdiklerini ve yüzde 90 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum üretebilecek kapasiteye sahip olduklarını söylemişti. İran, daha sonra 17 Nisan'da uranyumu yüzde 60 oranında zenginleştirdiğini duyurmuştu.

İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, yaklaşık 5 aylık bir aranın ardından 29 Kasım'da, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla başkent Viyana'da yapılmıştı. Tarafların uzlaşamaması nedeniyle yaklaşık bir hafta ara verilen görüşmeler 9 Aralık'ta yeniden başlamıştı.

ABD merkezli haber sitesi Axios'da görüşmelerin başladığı 29 Kasım'da İsrailli gazeteci Barak Ravid'in imzasıyla yayınlanan haberde, İran'ın nükleer silah üretimi için gerekli oran olan yüzde 90 saflıkta uranyum zenginleştirmeye hazırlandığı iddia edilmişti.

Haberde, İsrail'in konuyla ilgili istihbarat raporlarını ABD ve İran ile nükleer görüşmeleri sürdüren Avrupalı müttefiklerine ulaştırdığı belirtilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade ise 1 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail'i görüşmeleri başarısızlığa uğratmak için "yalanlar ortaya atmakla" suçlamıştı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, 6 Aralık'ta Wall Street Journal gazetesinin bir etkinliğinde yaptığı konuşmada, İran'ın uranyum zenginleştirme yolunda ciddi ilerlemeler kaydettiğini ancak nükleer silah üretme kararı aldığına dair kanıt olmadığını belirtmişti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Nükleer, Ocak, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, yüzde 90 oranında uranyum zenginleştirmeye hazırlandığına dair iddiaları yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran, yüzde 90 oranında uranyum zenginleştirmeye hazırlandığına dair iddiaları yalanladı - Son Dakika
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