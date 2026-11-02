İran'da Cadılar Bayramı kutlaması olaylı bitti! 19 işletme kapatıldı - Son Dakika
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İran'da Cadılar Bayramı kutlaması olaylı bitti! 19 işletme kapatıldı

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İran\'da Cadılar Bayramı kutlaması olaylı bitti! 19 işletme kapatıldı
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İran'da yönetimin Batı kültürünün etkisi olarak nitelendirerek karşı çıktığı Cadılar Bayramı, yasaklara rağmen gençler tarafından kutlandı. Kostümler giyerek eğlenen gençlere güvenlik güçleri müdahale ederken, bazı katılımcılar gözaltına alındı. Kutlamalarla bağlantılı 19 işletmenin kapatıldığı bildirildi.

İran'da dini ve kültürel değerlerle bağdaşmadığı gerekçesiyle Cadılar Bayramı kutlamalarına karşı çıkan yetkililer, bu etkinlikleri Batı kültürünün olumsuz etkilerinden biri olarak değerlendiriyor.

Ülkede kıyafetler, eğlence etkinlikleri ve kamusal alandaki davranışlara ilişkin kurallar uzun süredir tartışma konusu olurken, Cadılar Bayramı kutlamaları da bu tartışmaların yeni başlıklarından biri haline geldi.

GENÇLER KOSTÜMLERİNİ GİYİP EĞLENDİ

Yetkililerin karşı çıkmasına rağmen bazı İranlı gençlerin Cadılar Bayramı'nı kutladığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Gençlerin farklı kostümler tercih ederek müzik eşliğinde eğlendiği belirtilirken, kutlamalar kişisel özgürlükler ve kültürel tercihler konusundaki görüş ayrılıklarını yeniden gündeme taşıdı.

POLİS KUTLAMALARA MÜDAHALE ETTİ

Dış basında yer alan haberlere göre 30 Ekim akşamı başkent Tahran'ın İranşehr Caddesi'nde, Sanatçılar Parkı yakınlarında Cadılar Bayramı için bir araya gelen gençlere güvenlik güçleri müdahale etti.

Görgü tanıkları, polislerin yolu kapattığını, ardından Devrim Muhafızları'yla bağlantılı Besic güçleri ve sivil giyimli görevlilerin kalabalığı dağıttığını anlattı.

Bazı katılımcıların darbedildiği ve gözaltına alındığı, çevredeki kafelerin de kapatıldığı bildirildi. Gözaltına alınanların kesin sayısı ise açıklanmadı.

19 İŞLETME KAPATILDI

İran'ın Kazvin eyaletinde polis, Cadılar Bayramı etkinlikleriyle bağlantılı 19 işletmenin kapatıldığını duyurdu. Yezd ve Erdekan kentlerinde de bazı etkinlik mekânları mühürlenirken organizatörler ifadeye çağrıldı.

Yetkililer, uygulamaların ülkenin kültürel, dini ve toplumsal değerlerini korumayı amaçladığını savundu. Kutlamalara yönelik kısıtlamalar ise İran basınında da eleştirilere neden oldu.

Cadılar BayramıDünyaİranSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • alicakir3521 alicakir3521:
    darısı bizimkilerin başına 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: İran'da Cadılar Bayramı kutlaması olaylı bitti! 19 işletme kapatıldı - Son Dakika
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