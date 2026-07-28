İran'dan Erbil'de gece yarısı füze saldırısı
İran, Irak'ın kuzeyinde bulunan Erbil kentindeki ayrılıkçı gruplara yönelik geniş çaplı bir füze operasyonu başlattı. Çok sayıda İHA ve füzeyle gerçekleştirilen bombardıman sonucu kent genelinde büyük patlamalar meydana gelirken, bölgedeki hareketlilik devam ediyor.
İran, Irak’ın kuzeyindeki Erbil kentinde bulunan ayrılıkçı gruplara yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını yoğunlaştırdı. Saldırılar sonucu kentte büyük patlamalar meydana geliyor.
Edinilen bilgilere göre İran ordusu; bölgedeki terör örgütü PJAK noktaları başta olmak üzere ayrılıkçı Kürt gruplara ait ana merkezleri ve stratejik üsleri çok sayıda kamikaze İHA ve füzeyle hedef alıyor.
PATLAMA ANLARI KAMERADA
İran füzelerinin ve İHA’ların belirlenen hedefleri vurmasıyla birlikte Erbil genelinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. Bölgede yoğun İHA hareketliliği devam ederken, patlamaların ardından kentin farklı noktalarından yükselen dumanlar saniye saniye kaydedildi.
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