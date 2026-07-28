İran'dan Erbil'de gece yarısı füze saldırısı

İran, Irak’ın kuzeyindeki Erbil kentinde bulunan ayrılıkçı gruplara yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını yoğunlaştırdı. Saldırılar sonucu kentte büyük patlamalar meydana geliyor.

Edinilen bilgilere göre İran ordusu; bölgedeki terör örgütü PJAK noktaları başta olmak üzere ayrılıkçı Kürt gruplara ait ana merkezleri ve stratejik üsleri çok sayıda kamikaze İHA ve füzeyle hedef alıyor.

PATLAMA ANLARI KAMERADA

İran füzelerinin ve İHA’ların belirlenen hedefleri vurmasıyla birlikte Erbil genelinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. Bölgede yoğun İHA hareketliliği devam ederken, patlamaların ardından kentin farklı noktalarından yükselen dumanlar saniye saniye kaydedildi.