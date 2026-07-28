İran'dan Erbil'de gece yarısı füze saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Erbil'de gece yarısı füze saldırısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Irak'ın kuzeyinde bulunan Erbil kentindeki ayrılıkçı gruplara yönelik geniş çaplı bir füze operasyonu başlattı. Çok sayıda İHA ve füzeyle gerçekleştirilen bombardıman sonucu kent genelinde büyük patlamalar meydana gelirken, bölgedeki hareketlilik devam ediyor.

İran, Irak’ın kuzeyindeki Erbil kentinde bulunan ayrılıkçı gruplara yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını yoğunlaştırdı. Saldırılar sonucu kentte büyük patlamalar meydana geliyor.

Edinilen bilgilere göre İran ordusu; bölgedeki terör örgütü PJAK noktaları başta olmak üzere ayrılıkçı Kürt gruplara ait ana merkezleri ve stratejik üsleri çok sayıda kamikaze İHA ve füzeyle hedef alıyor.

PATLAMA ANLARI KAMERADA

İran füzelerinin ve İHA’ların belirlenen hedefleri vurmasıyla birlikte Erbil genelinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. Bölgede yoğun İHA hareketliliği devam ederken, patlamaların ardından kentin farklı noktalarından yükselen dumanlar saniye saniye kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı, Saldırı, Erbil, Dünya, Pjak, Irak, İran, Son Dakika

Son Dakika İran İran'dan Erbil'de gece yarısı füze saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizde korkunç facia Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Denizde korkunç facia! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Alkolmetreyi üflemeyen ehliyetsiz sürücüye 192 bin TL ceza Alkolmetreyi üflemeyen ehliyetsiz sürücüye 192 bin TL ceza
Ankara’dan İsrail’i saf dışı bırakan hamle Yeni rota Türkiye ve Suudi Arabistan Ankara'dan İsrail'i saf dışı bırakan hamle! Yeni rota Türkiye ve Suudi Arabistan
Suriye’den İsrail açıklaması Gündem yaratacak Türkiye detayı Suriye'den İsrail açıklaması! Gündem yaratacak Türkiye detayı
Piyasaların beklediği karar Petrol fiyatları sert düştü Piyasaların beklediği karar! Petrol fiyatları sert düştü
LGS’de geri sayım Tercihler bugün sona eriyor LGS'de geri sayım! Tercihler bugün sona eriyor
Yemek festivali kana bulandı Çok sayıda ölü ve yaralı var Yemek festivali kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Altın yatırımcısını sevindiren gelişme Fiyatlar yeniden yükselişte Altın yatırımcısını sevindiren gelişme! Fiyatlar yeniden yükselişte

22:56
Galatasaray, Venezia’ya çok farklı kaybetti
Galatasaray, Venezia'ya çok farklı kaybetti
22:18
Malatya’da işçi yatakhanede asılı bulundu
Malatya'da işçi yatakhanede asılı bulundu
22:12
Yeni Parti’nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak Özgür Özel’den “İmamoğlu“ çıkışı
Yeni Parti'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel'den "İmamoğlu" çıkışı
20:32
Ankara’da “gay“ bar işletmesine operasyon
Ankara'da "gay" bar işletmesine operasyon
20:16
Ahbap Derneği’ne kayyum atandı
Ahbap Derneği'ne kayyum atandı
19:48
Türkiye’ye F-35 satışı ile ilgili Trump’tan yeni açıklama
Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Trump'tan yeni açıklama
18:20
Beşiktaş’tan Salah için beklenen açıklama geldi
Beşiktaş'tan Salah için beklenen açıklama geldi
17:40
CHP’nin TBMM’deki salonu, Yeni Parti’ye verildi
CHP'nin TBMM'deki salonu, Yeni Parti'ye verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 02:07:23. #7.13#
SON DAKİKA: İran'dan Erbil'de gece yarısı füze saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.