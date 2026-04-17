İranlı kadınlardan ABD ve İsrail’e karşı silahlarla gövde gösterisi

İran’ın başkenti Tahran’da, ABD ve İsrail'e karşı ülkenin savunmasına hazır olduklarını beyan ettikleri "Can Feda" kampanyasına katılan kadınların yer aldığı "Can Feda Kızları’nın Geçit Töreni" kapsamında gösteri düzenlendi.

UÇAKSAVARLAR, AĞIR MAKİNELİ TÜFEKLER, ÇOK NAMLULU ROKETATARLAR...

Kadın ve çocukların yoğun katılım sağladığı gösteride katılımcılar kortej halinde yürürken, araçların üzerine yerleştirilen ağır silah sistemleri, çift namlulu uçaksavarlar, ağır makineli tüfekler ve çok namlulu roketatar sistemleri de yer aldı.

Başkentteki İmam Hüseyin Meydanı’ndan başlayarak Vali Asr Kavşağı’na kadar devam eden gösteride katılımcılar ellerinde İran ve Hizbullah bayraklarıyla sloganlar eşliğinde ilerledi. İsrail karşıtı sloganların atıldığı ve konuşmaların yapıldığı gösteride kadınlar, İran dini lideri Mücteba Hamaney ve eski dini lider Ali Hamaney’in fotoğraflarını taşıdı.

Gösteride bazı çocuklar araçların üzerinde yer alarak korteje katılırken bazı kadınlar ise askeri üniforma giydi. Öte yandan bazı kız çocukları melek kanadı takarak, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Minab'lı ilkokul öğrencilerinin posterlerini taşıdı.

"CAN FEDA" KAMPANYASI

Can Feda kampanyası, İran’da son dönemde öne çıkan ve ülkenin savunmasına destek ile toplumsal dayanışma mesajı vermeyi amaçlayan bir seferberlik çalışması olarak biliniyor. Kampanya kapsamında paylaşılan verilere göre, toplumun farklı kesimlerinden geniş katılım sağlanırken, özellikle kadınların da yoğun olarak yer aldığı ve başvuru sayısının yaklaşık 30 milyona ulaştığı belirtiliyor.