İranlı Naci Şerifi Zindaşti'nin elebaşı olduğu iddia edilen organize suç örgütüne ilişkin dava - Son Dakika

İranlı Naci Şerifi Zindaşti'nin elebaşı olduğu iddia edilen organize suç örgütüne ilişkin dava

20.01.2021 20:15
İranlı Naci Şerifi Zindaşti'nin elebaşı olduğu iddia edilen organize suç örgütüne ilişkin dava, System.String[]

İstanbul'daki organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan ve bir süre sonra tahliye edilen İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ile 20 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

İstanbul'daki organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan ve bir süre sonra tahliye edilen İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ile 20 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Efkan Öveç ve Cem Dursun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlandı.

Bazı müştekiler ve sanıklar ile avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, iddianamenin özetinin okunmasının ardından savunmalara geçildi.

Tutuklu sanık Efkan Öveç, savunma yaptı. Sanığın avukatı, müvekkilinin akli dengesinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini istedi.

Öveç'in ardından savunması alınan sanık Cem Dursun, maktul İlhan Ünğan'ın öldürülmesiyle bir ilgisi olmadığını iddia ederek, "İlhan Ağabey'e böyle bir şey yapmaya ne cesaretim ne de isteğim vardı." dedi.

İran uyruklu Türk vatandaşı sanık Seyit Nurullah Rezai, savunmasında, Türk vatandaşlığına geçişi ve yeni bir isimle pasaport çıkarması için Zindaşti'ye yardımcı olmaya çalıştığını, bunun için Ankara'daki bir danışmanlık firmasına 20 bin dolar para verdikten sonra dolandırıldığını belirterek, Zindaşti'nin Türk ismi olarak "Kürşat Şerifoğlu"nu almak istediğini söyledi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek, diğer sanıkların savunmalarının tamamlanması için duruşmayı erteledi.

-İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, ikisi mağdur-müşteki olmak üzere, ikisi de tutuklu 20 sanık yer alıyor.

İddianamede, sanık Naci Şerifi Zindaşti'nin, 3 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, bu kişinin ayrıca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 3 yıldan 9 yıla, "birden fazla kişiyle silahla tehdit" suçundan 1 yıldan 2,5 yıla, "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 3 aydan ile 9 aya ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 2 yıldan 5 yıla olmak üzere toplam 6 yıl 3 aydan 17 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Şüphelilerden Ali Koçak'ın 2 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ikişer kez, Ekrem Öztunç, İlker Dağlı, Tolga Hakan Ceyhan, Efkan Öveç ve Cem Dursun'un da aynı suçtan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, polis memurlarının da aralarında bulunduğu diğer şüphelilere de "örgüt üyeliği, örgüt adına suç işlemek, suç üstlenme, verileri aykırı olarak ele geçirme, silahla tehdit ve görevi kötüye kullanma" gibi suçlardan 9 ay ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmesi talep ediliyor.

Cem Dursun, İstanbul, Zindaşti, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İranlı Naci Şerifi Zindaşti'nin elebaşı olduğu iddia edilen organize suç örgütüne ilişkin dava - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: 8 ve 12. sınıf öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlıyor Fenerbahçe'nin gündemindeki Sokratis Papastathopoulos, Arsenal'le sözleşmesini feshetti Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Genel rahatlama 2022'de olabilir Son Dakika: İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama: 3 ölü Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var 5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş
Son Dakika: Galatasaray, sahasında Denizlispor'u 6-1 yendi Son Dakika: Galatasaray, sahasında Denizlispor'u 6-1 yendi         
20:51
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 159 kişi vefat etti, 6 bin 435 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 159 kişi vefat etti, 6 bin 435 yeni vaka tespit edildi         
20:00
Joe Biden, resmen ABD'nin 46. Başkanı oldu Joe Biden, resmen ABD'nin 46. Başkanı oldu         
19:04
Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor         
18:30
10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi 10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi         
17:11
Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
16:14
Şarkışla Belediyesi'nde işçilerin maaşına yüzde 50 zam yapıldı Şarkışla Belediyesi'nde işçilerin maaşına yüzde 50 zam yapıldı         
15:19
Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı         
15:04
Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı         
14:49
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti         
14:35
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu         
11:21
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 20:57:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İranlı Naci Şerifi Zindaşti'nin elebaşı olduğu iddia edilen organize suç örgütüne ilişkin dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei