İrem Derici'ye taciz iddiası: Sanığa 5 ay hapis cezası - Son Dakika
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İrem Derici'ye taciz iddiası: Sanığa 5 ay hapis cezası

6 saat önce

ŞARKICI İrem Derici'nin Harbiye'de oturduğu evin kapısına gelerek taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu, gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Erol K. (33) "cinsel taciz" suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İrem Derici'ye taciz iddiası: Sanığa 5 ay hapis cezası, System.String[]

ŞARKICI İrem Derici'nin Harbiye'de oturduğu evin kapısına gelerek taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu, gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Erol K. (33) "cinsel taciz" suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Erol K. hakkında verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Erol K. katılmadı. İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer salonda hazır bulundu. Müşteki İrem Derici Irak'ta konser vermesi  nedeniyle duruşmaya katılamadı.

"SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Duruşmada, şarkıcı İrem Derici'nin iş programının yoğun olması nedeniyle duruşmaya katılamadığını belirten avukat Ayşegül Mermer, "Önceki beyanlarımızı tekrar ederiz. Şikayetçiyiz, davaya katılmak istiyoruz. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Sanık önceki savunmalarında üzerine atılı suçları kabul etmektedir" şeklinde konuştu.

5 AY 18 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme hakimi, sanık Erol K.'nın "Cinsel taciz" suçunu işlediğini sabit görerek, suçun zincirleme şekilde ve elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıklardan yararlandığını belirterek 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Hakim, sanık hakkındaki verilen cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAME:

İddianamede, müşteki İrem Derici'nin ses sanatçısı olduğu, şüpheli Erol K.'nın ise Derici'nin hayranı olduğu belirtiliyordu. Şüphelinin 3 Haziran 2019 ile 6 Haziran 2019 tarihleri arasında müşteki İrem Derici'ye, "Günaydın aşkım, seviyorum seni, iyi geceler aşkım" şeklinde birçok mesaj göndererek tacizde bulunduğu kaydediliyordu. Şüphelinin 22 Ağustos 2019 tarihinde ise Derici'nin ikametine gittiği, ikamet önünde Derici'nin çalışanına "İrem Hanım'a aşığım" dediği, 26 Ağustos 2019'da ise yine eve giderek zili çaldığı, müştekiye ismiyle seslendiği belirtiliyordu. İddianameye göre, şüpheli Erol K. hakkında "Zincirleme olarak cinsel taciz" suçundan 4 ay 15 günden 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu. Sanık Erol K. 27 Ağustos tarihinde gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.


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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:09 Kaynak: DHA
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