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KAZADA ÖLEN İREM'İN ORGANLARI 5 HASTAYA UMUT OLDU - Son Dakika

KAZADA ÖLEN İREM'İN ORGANLARI 5 HASTAYA UMUT OLDU

30.12.2021 11:50

TRABZON'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen İrem Keleşoğlu'nun (26) organları bağışlandı.

TRABZON'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen İrem Keleşoğlu'nun (26) organları bağışlandı. İrem'in 2 böbreği, karaciğer ve korneaları, operasyonla alınıp, organ bekleyen 5 hastaya nakledilmek üzere kara yolu ve ambulans helikopterle Erzurum ve Samsun'a gönderildi.

Kaza, 27 Aralık Pazartesi, saat 22.00 sıralarında Yomra ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Liman kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yusuf Y. idaresindeki plakası bilinmeyen otomobil, yolun karşısına geçen İrem Keleşoğlu'na çarpıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan Keleşoğlu'nu ambulansla, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan İrem'in beyin ölümü, dün öğle saatlerinde gerçekleşti. İrem'e çarpıp kaçan aracın sürücüsü Yusuf Y. ise Araklı ilçesinde polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Ailesi, İrem'in organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine İrem'in organlarından alınan doku örnekleri, Sağlık Bakanlığı'nın 'Doku Tipleme Laboratuvarı'na gönderilerek nakle uygun organlar belirlendi. Sonuca göre İrem'in 2 böbreği, karaciğeri ve kornealarının nakle uygunluğu belirlendi. Samsun'dan yola çıkan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Organ Nakli Merkezi ekipleri sabaha karşı kente geldi. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan operasyonla İrem'in 2 böbreği, karaciğer ve korneaları alındı. İrem Keleşoğlu'nun böbrekleri 2 hastaya nakledilmek üzere 112 Acil Sağlık ekipleri eşliğinde kara yoluyla Erzurum'a doğru yola çıkarıldı. Genç kızın karaciğeri ve korneaları ise 3 kişiye nakledilmek üzere ambulans helikopterle Samsun'a gönderildi. İrem Keleşoğlu, Araklı ilçesi Kalecik Mahallesi'nde, bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

KAZADA ÖLEN İREM'İN ORGANLARI 5 HASTAYA UMUT OLDU
KAZADA ÖLEN İREM'İN ORGANLARI 5 HASTAYA UMUT OLDU
KAZADA ÖLEN İREM'İN ORGANLARI 5 HASTAYA UMUT OLDU
KAZADA ÖLEN İREM'İN ORGANLARI 5 HASTAYA UMUT OLDU
KAZADA ÖLEN İREM'İN ORGANLARI 5 HASTAYA UMUT OLDU
KAZADA ÖLEN İREM'İN ORGANLARI 5 HASTAYA UMUT OLDU
KAZADA ÖLEN İREM'İN ORGANLARI 5 HASTAYA UMUT OLDU
KAZADA ÖLEN İREM'İN ORGANLARI 5 HASTAYA UMUT OLDU
KAZADA ÖLEN İREM'İN ORGANLARI 5 HASTAYA UMUT OLDU
KAZADA ÖLEN İREM'İN ORGANLARI 5 HASTAYA UMUT OLDU
KAZADA ÖLEN İREM'İN ORGANLARI 5 HASTAYA UMUT OLDU
KAZADA ÖLEN İREM'İN ORGANLARI 5 HASTAYA UMUT OLDU
KAZADA ÖLEN İREM'İN ORGANLARI 5 HASTAYA UMUT OLDU
KAZADA ÖLEN İREM'İN ORGANLARI 5 HASTAYA UMUT OLDU

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Ambulans, Otomobil, Erzurum, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAZADA ÖLEN İREM'İN ORGANLARI 5 HASTAYA UMUT OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAZADA ÖLEN İREM'İN ORGANLARI 5 HASTAYA UMUT OLDU - Son Dakika
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