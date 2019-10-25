Son Dakika Haberleri: İrem Yaman'dan olimpiyatlar için dev adım
Son Dakika Spor İrem Yaman'dan olimpiyatlar için dev adım

İrem Yaman'dan olimpiyatlar için dev adım

45 dakika önce

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun milli sporcular İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün arasında organize ettiği seçme müsabakasını İrem Yaman kazandı.

İrem Yaman'dan olimpiyatlar için dev adım, System.String[]

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun milli sporcular İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün arasında organize ettiği seçme müsabakasını İrem Yaman kazandı. Yaman böylece 57 kiloda, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda kota mücadelesine çıkmaya hak kazandı.


Ankara İsmet Iraz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya seyirciler yoğun ilgi gösterdi. İlk yarısı 5-5 eşitlikle sonuçlanan müsabakanın 2. raundunu, İrem Yaman 12-9 üstün tamamlarken, Hatice Kübra İlgün son 30 saniyede skoru 13-13 yaparak normal süresi eşitlikle biten maçı "altın vuruşa" taşıdı.


Altın vuruşta ilk sayıyı alan İrem Yaman, maçı 15-13 kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda 57 kiloda mücadele etme hakkı kazandı.


Şampiyona 1-3 Kasım tarihlerinde İtalya'nın Bari kentinde yapılacak.

Hatice Kübra İlgün, İrem Yaman, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:14 
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