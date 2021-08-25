Üye Girişi
İrfan Buz: Gaziantep FK karşısında 3 puan almak istiyoruz - Son Dakika

İrfan Buz: Gaziantep FK karşısında 3 puan almak istiyoruz

25.08.2021 21:33
İrfan Buz: Gaziantep FK karşısında 3 puan almak istiyoruz, System.String[]

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Gaziantep FK maçıyla ilgili olarak, "Burada rakibimizi iyi analiz edip, kendi kuvvetli taraflarımızı sahaya yansıtıp, iyi konsantre olup 3 puan almak istiyoruz" dedi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Gaziantep FK maçıyla ilgili olarak, "Burada rakibimizi iyi analiz edip, kendi kuvvetli taraflarımızı sahaya yansıtıp, iyi konsantre olup 3 puan almak istiyoruz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ligin 2'nci haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek, ilk galibiyetini aldı. Sarı- siyahlı ekip, ligin 3'üncü haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacağı maçın hazırlıkları Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam etti. Göztepe maçında sakatlanan kaleci Ertaç Özbir'in sahalardan ne kadar uzak kalacağı belirsizliğini sürdürürken, savunma oyuncusu Karim Hafez ise 4 ile 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

"OYUN VE PUANLAR ÇOK ÖNEMLİ"İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör İrfan Buz, sezonun başında olduklarını hatırlatarak, "Göztepe karşılaşması, 2'nci müsabakamızdı. Takımlar açısından sistem, transferler ve takım içerisindeki uyum söz konusu. Çünkü hazırlık dönemi çok önemli ama lige başladığınız zaman çok farklı bir tablo ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden oyun ve puanlar çok önemli. O yüzden 3 puanla döndüğümüz için çok mutlu olduk" diye konuştu."FARKLI SİSTEMLER OYUNLARI ZENGİNLEŞTİRİR"Bir takımın repertuvarında farklı sistemler olursa o zaman oyunlarının çok daha zenginleşeceğini kaydeden Buz, "İllaki yanlışın üzerine gitmekle değil de repertuvarın içerisinde 3-5-2, 3-4-3, 4-2-3-1 gibi sistemler eklemek önemli. Böyle oynadığınızda, bu durum oyuncunuza ve oyununuza bağlı. Geçen sene son müsabakalarımızda, özellikle Rize'de kazandığımızda 3'lü oynadık. Birkaç tane müsabakamız daha vardı. Bir takımın repertuvarında 3'lü, 4'lü ve 5'li sistem varsa biz bunun bir takımı gelişimi açısından kuvvetli kıldığını, çok önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı."DOĞRU TRANSFERLERİ YAPMAMIZ GEREKİYOR"Transferleri değerlendiren İrfan Buz, "19 yaşında Jospin kardeşimiz var geçen sene altyapıdan gelen. Yabancı arkadaşlarımız var. İlk müsabakada altyapıdan 4 tane 19 yaşında oyuncumuz oynadı. Yomraspor'dan Mert Miraç oynadı. Tabi burada gençlere de şans veriyoruz. Yönetimimizle istişare içerisinde, bünyemize katmak istediğimiz oyuncuların transfer edilmesi için büyük bir çaba sarf ediliyor. Farklı parametreler transfer içerisinde oluyor. Gönül ister futbolcunun en kısa zamanda gelmesini. Doğru transferleri yapmamız gerekiyor. Geriye baktığımızda zaman zaman sıkıntılar yaşadığımızda gördük, özellikle geçen sene transfer sıkıntıları oldu. Bunları yapmamak için doğru transferler yapmak için, doğru futbolcuları seçmek için özen gösterilmesi gerekiyor. Burada da farklı parametreler ortaya çıkıyor. Biz doğruları yapmak istiyoruz ama aynı zamanda buradaki takımımızın gelişmesi önemli. O yüzden kendi takımımıza odaklanalım, mevcut oyuncularımızı geliştirip, gelen transferle birlikte gücümüze güç katalım" şeklinde konuştu."İÇERİDE KAZANMAK İSTİYORUZ"

Gaziantep FK müsabakasını değerlendiren Buz, "Biz içeride oynuyoruz, konsantre olmak istiyoruz. Rakibimizi biliyoruz. Rakibimiz saygı değer bir rakip. Biz kendi sahamızda oynuyoruz, burada konsantre olup, rakibimizi iyi analiz edip ve kendi kuvvetli taraflarımızı sahaya yansıtıp, iyi konsantre olup 3 puanımızı almak istiyoruz. İçeride kazanmak istiyoruz" dedi.

İrfan Buz: Gaziantep FK karşısında 3 puan almak istiyoruz
İrfan Buz: Gaziantep FK karşısında 3 puan almak istiyoruz
İrfan Buz: Gaziantep FK karşısında 3 puan almak istiyoruz
İrfan Buz: Gaziantep FK karşısında 3 puan almak istiyoruz
İrfan Buz: Gaziantep FK karşısında 3 puan almak istiyoruz
İrfan Buz: Gaziantep FK karşısında 3 puan almak istiyoruz
İrfan Buz: Gaziantep FK karşısında 3 puan almak istiyoruz

Yeni Malatyaspor, İrfan Buz, Gaziantep, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İrfan Buz: Gaziantep FK karşısında 3 puan almak istiyoruz - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alexander Sörloth resmen Real Sociedad'da! 1 yıl boyunca La Liga'da mücadele edecek 21:14 Alexander Sörloth resmen Real Sociedad'da! 1 yıl boyunca La Liga'da mücadele edecek Fahrettin Koca sosyal medyada aşı olmadığı iddialarına çok sinirlendi: Bu insana yakışır mı? 20:31 Fahrettin Koca sosyal medyada aşı olmadığı iddialarına çok sinirlendi: Bu insana yakışır mı? Morutan için ödenen para, Gigi Becali'yi G.Saray taraftarının diline düşürdü: Dolandırdık 20:01 Morutan için ödenen para, Gigi Becali'yi G.Saray taraftarının diline düşürdü: Dolandırdık
Son Dakika: Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin tahliyesine başlandı 19:54 Son Dakika: Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin tahliyesine başlandı Kurtarma ekibinde görevli gencin imdadına kimse yetişemedi 19:38 Kurtarma ekibinde görevli gencin imdadına kimse yetişemedi Aşı olmayan iki doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 19:22 Aşı olmayan iki doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti 18:56 Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız 17:05 Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız

Son Dakika Haberleri
19:05 Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak oluşturmak için tek şartını söyledi: Meclis'te grubumuzun olması lazım
18:55 Sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan Marcao'ya teklif yağıyor! Napoli ve Krasnador transfer için atağa geçti
18:28 Selin vurduğu ilde akılalmaz olay! 20 yaşındaki sahte doktor, selzedeleri muayene edip ilaç yazdı
18:24 Beşiktaş Başkanı Çebi: Gedson Fernandes için bir isteğimiz kalmadı, Umut Meraş ve Kaan Ayhan'a talip olduk
17:47 Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz: Kuraklıkla ilgili Tarım Bakanı ile görüştüm, kızdım bağırdım
17:31 Son Dakika: Olimpiu Morutan, resmen Galatasaray'da! Bonservisi için 3.5 milyon euro bedel ödenecek
17:30 9 yaşındaki küçük çocuğa araç kullandıran babaya ceza kesildi! Savunması olaydan daha fena
17:16 Beşiktaş ve Gaziantep FK arasında geçen karşılaşması sırasında yere yığılan N'Sakala, futbol oynamaya devam edebilecek
17:09 TSK'ya gelecek olan "Derman" gün sayıyor! 70 tonluk tankı taşıyabiliyor
16:59 Trafikte sıkışan Ibrahimovic, festivale yetişmek için bir yabancının motosikletine bindi! O anlar büyük beğeni topladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'dan gelen mesajlara ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'dan gelen mesajlara ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz         
21:22
"Babamın yanında rahatsız oluyorum" diyen Khabib Nurmagomedov, ring kızlarına fena çattı: Faydasızlar         
20:47
Afganistan'ı terk eden ülkenin ilk kadın belediye başkanı Ghafari, Taliban liderine seslendi: Ortaya çık Afganistan'ı terk eden ülkenin ilk kadın belediye başkanı Ghafari, Taliban liderine seslendi: Ortaya çık         
20:31
Hırsızlık yaparak Türkiye'yi dolaşan kadınlar yakayı ele verdi! Bir tanesi adliyeye giderken göbek attı Hırsızlık yaparak Türkiye'yi dolaşan kadınlar yakayı ele verdi! Bir tanesi adliyeye giderken göbek attı         
19:59
TSK'nın ülkedeki varlığına karşı çıkan Taliban, Kabil Havalimanı için Ankara'dan teknik destek talebinde bulundu TSK'nın ülkedeki varlığına karşı çıkan Taliban, Kabil Havalimanı için Ankara'dan teknik destek talebinde bulundu         
19:42
Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor         
19:34
Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak oluşturmak için tek şartını söyledi: Meclis'te grubumuzun olması lazım Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak oluşturmak için tek şartını söyledi: Meclis'te grubumuzun olması lazım         
19:06
TSK'ya gelecek olan TSK'ya gelecek olan "Derman" gün sayıyor! 70 tonluk tankı taşıyabiliyor         
17:09
Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar         
17:02
Trafikte sıkışan Ibrahimovic, festivale yetişmek için bir yabancının motosikletine bindi! O anlar büyük beğeni topladı Trafikte sıkışan Ibrahimovic, festivale yetişmek için bir yabancının motosikletine bindi! O anlar büyük beğeni topladı         
17:00
Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak         
16:14
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar         
14:44
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi         
12:31
Canlı yayında yaptığı Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor         
11:47
Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 21:44:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İrfan Buz: Gaziantep FK karşısında 3 puan almak istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement