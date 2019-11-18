İş dünyası plastik kirliliğine karşı güçlerini birleştiriyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 16. İstanbul Bienali sanatın güçlü görselliği ile plastik meselesini ve etkilerini geniş kitlelere ulaştırdı.

İş Dünyası Plastik Girişimi'nden yapılan açıklamada, "Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, TÜSİAD olarak bizler de plastik kirliliği ile mücadeleyi bir adım öteye taşıyarak, İş Dünyası Plastik Girişimi'ni oluşturuyor ve çözümün parçası olmak isteyen şirketleri, bu Girişim'e dahil olmaya ve 2021 yılına kadar plastik taahhütlerini belirleyerek kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyoruz" denildi.

Açıklamaya göre, 20 Kasım tarihinde ARTER'de gerçekleştirilecek Girişim'in tanıtım toplantısında, Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve TÜSİAD "İş Dünyası Plastik Girişimi"nin kurulmasına öncülük edecek ve etkinlikte girişim ile ilgili bilgi verilecek.

Toplantının hoş geldiniz konuşmaları Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu ve İKSV Genel Müdürü Görgün Taner tarafından yapılacak.

Hoş geldiniz konuşmalarının ardından Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski "İş Dünyası Plastik Girişimi" hakkında bilgi verecek.

Toplantıda ayrıca etkinlik kapsamında şirketler konuyla ilgili niyet beyanında bulunacak. (Fotoğraflı)