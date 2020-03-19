İş dünyasından

Bursa, Eskişehir, Çanakkale ve Balıkesir'den iş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar liralık desteğin yer aldığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Başkanı Rasim Çağan, yaptığı yazılı açıklamada, virüsün ekonomiye etkilerini en aza indirmek için hazırlanan destek paketinin, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı "can suyu" olacağına dikkati çekti.

Paketle, ihracattan turizme kadar şirketlere birçok alanda desteğin sağlanacağına değinen Çağan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Koronavirüsün (Kovid-19), Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere dünya genelinde bir resesyona neden olacağı gibi ciddi ve endişe verici yorumları bugünlerde sıkça duymaktayız. Bu süreçte alınan ekonomik tedbirler ve destek paketleri ise şüphesiz çok önemli. İşverene SGK prim desteğinin verilmesi, ihracatçıya stok finansmanı desteğinin sağlanması, kısa çalışma ödeneğinin devreye girmesi, en düşük emekli maaşının 1500 lira olması, çalışana geçici gelir desteği verilecek olması, işsizlikle mücadele için alınan kararlar, üretici ve ihracatçının desteklenmesi gibi Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 21 maddelik destek paketinin, özellikle reel sermayenin bu süreçte yaşayacağı sıkıntılara karşı bir can suyu olacağına inanıyorum. 100 milyar liralık çok ciddi bir kaynak söz konusu. Bu süreçte üretimi ve ihracatı korumak, ekonomi atmosferine gerekli tedarikleri yapmak, şirketlere ve finans sektörlerine nakit akışı sağlayabilmek gibi atılacak her adım, ilerleyen süreçte yaşanacak durgunluklara karşı hayati önem taşıyacaktır."

"Türkiye ekonomisi pozitif büyüme patikasında yoluna devam edecektir"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Başkanı Nihat Alpay da Merkez Bankasının, koronavirüsün ekonomik etkilerini asgari seviyede tutmak amacıyla aldığı faiz indirimi kararı ve açıkladığı diğer tedbirleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Para politikasına yönelik alınan kararların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ilave önlem ve tedbirlerle, mali bir paketle desteklendiğini kaydeden Alpay, şöyle devam etti:

"Küresel ekonomi genelinde yatırımlarda risk iştahının azaldığı ve piyasaların nakde geçmek istediği bir ortamda, Türkiye ekonomisinin bu süreci en az hasarla atlatması için hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğinin farkındayız. En büyük üreticimizden en küçük tüketicimize varana değin, bütün ekonomik aktörlerin desteğiyle bu zorlu süreci lehimize çevirmeye başaracağımıza olan inancımız tamdır.

Bugün itibarıyla 30 doların altına gerileyen petrol fiyatları, enerji faturamızın yükünü hafifleterek, bu zorlu süreçte elimizi güçlendirecektir. Hem para politikasına hem de maliye politikasına yönelik alınan bu kararlar, reel sektör temsilcilerinin yükünü hafifletecektir.

Başta kritik sektörlerimize yönelik muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primi ertelemesi olmak üzere, kredi ve faizlerinin geri ödemelerinin kolaylaştırılması, asgari ücret desteğinin devam etmesi ve KGF'nin limitinin iki katına çıkarılarak KOBİ'lerimizin hizmetine sunulması gibi birçok sektör ve alana yönelik vergi düzenlemesinin yanında üretim, büyüme ve istihdamın korunmasını kapsayan tedbir ve teşvikler sayesinde, ekonomik aktivitede gözlenebilecek bir yavaşlamanın önüne geçilecek, Türkiye ekonomisi pozitif büyüme patikasında yoluna devam edecektir."

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, paketin virüs salgınının ekonomideki olumsuz etkilerini azaltacağını, ticaret ve sanayinin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını vurguladı.

İşleri bozulan tüccar ve sanayiciye destek olunacağını kaydeden Güler, asgari ücret desteğinin sürdürülmesini, kısa çalışma ödeneğinin devreye alınarak işverenin maliyetlerinin azaltılmasını, 2 aylık telafi çalışma süresinin 4 aya çıkarılmasını, istihdamdaki sürekliliğin sağlanması bakımından önemli bulduklarına değindi.

500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarının yüzde 80'den yüzde 90'a çıkarılmasının da önemli olduğunu kaydeden Güler, sosyal amaçlı kredi paketlerinin devreye alınmasıyla tüketicinin bir nebze rahatlayacağını ifade etti.

"Ekonomiye bağışıklık kazandıracak"

Çanakkale Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen de açıklanan tedbirlerin, koronavirüs karşısında ekonomiye bağışıklık kazandıracağına işaret etti.

Destek paketinin iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını aktaran Üzen, "Bütüncül, uygulanabilir, rantabl, akılcı tedbirler paketi, normale dönüşü hızlandıracaktır. Nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay ötelenmesi ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanması yerinde bir karardır." ifadelerini kullandı.

Üzen, ihracatçıya stok finansmanı, esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi borçlarının ertelenmesi, vatandaşlar için uygun kredi imkanları, temerrüte düşen firmaların kredi siciline mücbir sebep notu düşülmesini yerinde ve rahatlatıcı kararlar olarak nitelendirdi.

Kovid-19 hastalığını kontrol altına almaya yönelik tedbirlerden direkt etkilenen kesimlerin önceliğe alınmasının da piyasayı ayrıca rahatlatacağını vurgulayan Üzen, "Emekli bayram ikramiyelerinin nisan ayında ödenmesi, en düşük asgari ücrette artırıma gidilmesi ve benzeri önlemler piyasaya yönelik likit akışına destek sunacaktır. 21 maddelik ve 100 milyar liralık kaynak setinin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize ve katkı sunanlara şükranlarımızı sunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu paketi çok olumlu bulduklarını bildirdi.

Desteklerin, koronavirüs nedeniyle iş yerleri kapalı olan esnafa büyük katkılar sağlayacağını ifade eden Kula, "Umarım en kısa sürede bu virüsten kurtulup yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ederiz. Bu dönemde insanlarımız devletimizin tüm uyarılarını dikkate alıp hareket etmeli. Bizler de bu süreçte kapalı kalacak esnaf ve ticaretle ilgilenen iş insanımızın daima yanında olacağız." açıklamasında bulundu.