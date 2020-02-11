İş Dünyasından Mesleki Eğitime Destek - Son Dakika

Antalya iş dünyası, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası liderliğinde, mesleki ve teknik eğitime destek olmak için kolları sıvadı. Meslek liselerinin yönetiminde iş dünyası temsilcilerinin de yer almasını öngören "Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü" kapsamında oluşturulan Protokol Yürütme Kurulu ikinci toplantısını Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin'in başkanlığında gerçekleştirdi.



Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Recep Yıldız, Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ünal, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Şube Müdürü Cüneyt Koşu ve Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Yıldız katıldığı toplantıda TOBB ve bağlı oda ve borsalar tarafından proje okullarında okuyan 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine başarı kriterlerini sağlamak kaydıyla eğitim öğretim yılı süresince verilecek burslar görüşüldü.



Türkiye'de özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi maksadıyla 26 Şubat 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından TOBB, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü"nün imzalandığını belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, protokol ile mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, niteliğini artırmak ve sektörlerle uyumlu hale getirmek üzere bir çalışma planının ortaya konduğunu söyledi.



Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında 81 ilde Milli Eğitim Bakanlığı il teşkilatı ve oda-borsa temsilcilerinin katılımıyla Protokol Yürütme Kurullarının (PYK) oluşturulduğunu ve kurulların çalışmalarına başlandığı belirten Davut Çetin, Protokol Yürütme Kurulu (PYK)'nun, yerelde sanayinin ve insan kaynağının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, okul yönetimlerini ve müfredatı şekillendirecek çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.



Davut Çetin, TOBB koordinasyonunda, TOBB ve bağlı oda ve borsalar tarafından proje okullarında okuyan 10. 11. ve 12. Sınıf meslek lisesi öğrencilerine başarı kriterlerini sağlamak kaydıyla eğitim öğretim yılı süresince burs verileceğini sözlerine ekledi. - ANTALYA