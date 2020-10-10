Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Üyelerimizin kanun zoruyla bir başka sendikaya üyeliğe zorlanmasını... - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Üyelerimizin kanun zoruyla bir başka sendikaya üyeliğe zorlanmasını...

10.10.2020 23:05

Hak-İş ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Üyelerimizin kanun zoruyla bir başka sendikaya üyeliğe zorlanmasını istemiyoruz.

Hak-İş ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Üyelerimizin kanun zoruyla bir başka sendikaya üyeliğe zorlanmasını istemiyoruz. Kanun zoruyla işçilerin başka sendikaya gitmesine gönlümüz razı değil. İşçiler kendi iradesiyle sendikasını değiştirsinler. Hayatlarında bir kere taşeron işçiye selam vermemiş bir konfederasyona üyelerimizi mahkum etmeyin" dedi.

Hak-İş ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Ankara 4 No'lu Şubesi Genel Kuruluna katıldı. Arslan, Genel Kurulda çalışma hayatına ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kadınların sendikal harekette daha aktif olmak için tüzük değişikliği yapıldığını anlatan Arslan, "Bu ülkenin tarihsel yürüyüşündeki kadın ve erkeklerin birlikte yürüyüşüne karşı bu sendikal hareketi destekliyoruz. Bacıyan'-ı Rum örnek bir sivil toplum hareketinin en önemli özelliğidir. Kadının toplumda liderlik yapması bizim kültürümüze yabancı bir şey değil. Hz. Hatice Mekke'nin en önemli ticaret erbaplarından birisidir. Biz kadın ve erkek bu toplumu birlikte inşa edeceğiz. Fıtrata farklılık haklarda eşitlik. Erkeği kadın gibi, kadını erkek gibi yaşamaya zorlamanın bir faydası yok. Hak-İş olarak, Hizmet-İş Sendikası olarak kadını ve erkeği birbiri ile yarıştırmadan olması gerekenleri yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Çalışanlara kadro verme yönünün tarihi bir başarı olduğunu ifade eden Arslan, "Taşeron şirketlerde köle gibi çalıştırlar işçileri. 'Bugün iştesin yarın gelme' dediğinde işe gelemeyen kıdem tazminatı verilmeyen, fazla mesaisi verilmeyen, hafta tatili yaptırılmayan, hor hakir görülen, dışlanan, otobüslere bindirilemeyen işçilerin olduğu bir dönem yaşandı. O günleri unutanlara hakkımı helal etmiyorum. O zaman Hak-İş vardı. Bu kölelik anlayışını yıkacağız ve bu sendikal mücadeleye bu arkadaşları katacağız. Bu kölelik anlayışının Türkiye'ye yakışmadığını, bu taşeron sistemin sürdürülebilir olmadığını görerek yola çıktık. 6 bin taşeron şirketlerdeki arkadaşlarımızı Anadolu'dan getirip gövde gösterisi yaptık. İnanmıyorlardı taşeronların sözleşmesine, kadrosuna. O kutlu mücadeleyi adım adım hataya geçirdik. 2014 yılında ilk kez bir kanun değişikliği yapıldı. Taşeron üyelere toplu sözleşme hakkı getirdik. Bunu biz başardık. O kanunun müzakerelerinde biz vardık" diye konuştu.

Bazı yayın organlarının Hak-İş'i hedef alan kara propaganda yaptığını söyleyen Arslan, "Biz bu mücadelemizi başarıyla atlattık. ya kadro ya kadro dedik. Taşeronda çalışanlar ilk defa kendilerini sendikalı olarak gördüler. Bunlar önemli ama bizim için asıl önemli olan kadro' dediler. Dünya tarihinde olmadık bir ilk yaptık. Sınava girip kaybedenin olmadığı bir sınav yaptık. Sayın Bakan ile konuştuk, müthiş bir kara propagandaya başladılar. Medyada belli silahşorlar silahlarını çektiler. Bakanlar anlaştılar sadece Hak iş üyelerine kadro verilecek diye propaganda yapmışlar. Onu diyenleri de mahcup ettik. Sınava giren herkes sınavı kazandı ve kadrolu oldu. Cumhurbaşkanımız uzun süre belediyecilik yaptı. Belediyede kadrolu olmanın ne olduğunu en iyi o bilir" ifadelerini kullandı.

"Üyelerimizin kanun zoruyla bir başka sendikaya üyeliğe zorlanmasını istemiyoruz"

İşçilerin fiilen çalıştıkları ve halen örgütlenmiş oldukları işkollarında örgütlülüklerinin devam etmesini istediklerini kaydeden Arslan, "696 Sayılı KHK'nin değiştirilmesi gerekiyor. Taşeron mücadelesinde dün neyi söylemişsek bugün de aynı noktadayız. AK Parti'nin yandaş sendikası diyorlar bize arka bahçesi diyorlar. 2 yıldır uğraşıyoruz 696'nın bir maddesi yanlış diyoruz. Kanun zoruyla işçilerin başka sendikaya gitmesine gönlümüz razı değil. İşçiler kendi iradesiyle sendikasını değiştirsinler. Hayatlarında bir kere taşeron işçiye selam vermemiş bir konfederasyona üyelerimizi mahkum etmeyin. Bütün taşeronlardan kadroya geçen arkadaşlarımız asıl işte çalışıyor. Yardımcı asıl iş dönemi bitti. Biz bunları 2017 Aralık ayında bitirdik. Şu anda hangi sendikalarda arkadaşlar örgütlüyse orada devam etsin toplu sözleşmeyi onlar oluştursun. Bu kanun yürürlüğe girerse 106 bin üyemiz başka sendikalara geçecek, başka yerlere geçecek, uzun yıllardır birlikte çalıştığı sendikadan kopacak. 2018'den bu yana taşeron şirketlerden kadroya geçen arkadaşlara hiçbir ücret almadık. Kongrelerde herkes eşit temsil edildi. Bizler bu arkadaşlarımızın bir yasa değişikliği ile bizden koparılmasına asla göz yummayacağız, sonuna kadar onları temsil edeceğiz. Üyelerimizin kanun zoruyla bir başka sendikaya üyeliğe zorlanmasını istemiyoruz. Bu ayrımcılığı fitneyi sokanların fitnelerine fırsat vermeyin. İnandığınız mücadele ettiğiniz sendikanın arkasında durun sonuçları hep beraber göreceğiz. Biz bir onu mücadelesi yapıyoruz. Birilerini üstümüze tetikçi olarak salsalar da bu mücadeleyi sonuna kadar yapmak zorundayız. Haklı bir mücadelemizin nasıl çarpıtıldığını nasıl oyunlar oynanarak bu başarısızlıkların üzerimize yıkıldığını farkındayız. Sendikamıza gelen üyeye elbette kapımızı açacağız. Sendikalarımızın arasına nifak sokmasınlar" dedi.

Arslan, korona virüs konusunda duyarlı olunması çağrısı yaparak, üyelere seslendi. Kurallara uyulması noktasında titizlik gösterilmesini isteyen Arslan, çalışanların kurallara uymayan iş yerlerini bildirmelerini söyledi. Kapalı Maraş'ın açılmasının önemli bir adım olduğunu kaydeden Arslan, "Bu yeni bir yol ayrımına geldiğimizi gösteriyor. Bu iki devletli bir çözümün ilk adımı. Rumlarla uzlaşma söz konusu değil. Rumlarla anlaşmamanın her defasında zarara uğraştığı ortada. KKTC kardeşlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız'ın divan başkanlığında gerçekleştirilen Genel Kurula Genel Başkan Mahmut Arslan, Hak- İş Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Celal Yıldız, Mehmet Keskin ve Genel Sekreteri Remzi Karataş, Ankara 1 No'lu Şube Başkanı Raşit Şahin, Ankara 4 No'lu Şube Başkanı Yusuf Güler, Ankara 5 No'lu Şube Başkanı Murat Demirtaş, Ankara 6 No'lu Şube Başkanı İbrahim Tuncer, Bolu İl Başkanı Hacer Çınar, Öz İnşaat-İş Genel Başkanı Zekeriya Koca, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert katıldı. - ANKARA

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Üyelerimizin kanun zoruyla bir başka sendikaya üyeliğe zorlanmasını...
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Üyelerimizin kanun zoruyla bir başka sendikaya üyeliğe zorlanmasını...
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Üyelerimizin kanun zoruyla bir başka sendikaya üyeliğe zorlanmasını...
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Üyelerimizin kanun zoruyla bir başka sendikaya üyeliğe zorlanmasını...
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Üyelerimizin kanun zoruyla bir başka sendikaya üyeliğe zorlanmasını...
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Üyelerimizin kanun zoruyla bir başka sendikaya üyeliğe zorlanmasını...

Mahmut Arslan, Taşeron, Ankara, Hak İş, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 'Üyelerimizin kanun zoruyla bir başka sendikaya üyeliğe zorlanmasını... - Son Dakika

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