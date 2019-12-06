Bilkent Üniversitesi ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) iş birliğiyle oluşturulan Bilgi Toplumu Forumu (BTF) tarafından düzenlenen "İş Hayatında Blok Zinciri 2019 Konferansı"nda, blok zinciri teknolojisinin iş hayatına etkileri ele alındı.

TÜSİAD açıklamasına göre, iş hayatını dönüştürme potansiyeliyle son dönemlerin en önemli teknolojileri arasında gösterilen blok zinciri, kamu, özel sektör ve akademi dünyasından temsilcilerin katıldığı konferansta tüm yönleriyle tartışıldı.

BTF tarafından düzenlenen "İş Hayatında Blok Zinciri 2019" konferansının açılış konuşmaları, Bilkent Üniversitesi - TÜSİAD Bilgi Toplumu Forumu Direktörü Prof. Dr. Altay Güvenir ve TÜSİAD Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubu Başkanı Burak Aydın tarafından yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Bilgi Toplumu Forumu Direktörü Prof. Dr. Altay Güvenir, blok zinciri teknolojisinin yakın gelecekte iş hayatında önemli uygulamalarda yer alacağını belirterek, "Firmalarımız bu teknolojiyi yakından takip etmeli, kendi çalışma alanlarında uygulama fırsatlarını değerlendirmelidir. Üniversitelerde öğrencilerin blok zinciri teknolojileri ile aşina olmaları, bu alanda projeler geliştirmeleri, yetişmiş insan gücü açısından çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Hukuki gelişmelerin teknolojinin hızına yetişmesinde iş birliği önem taşıyor"

TÜSİAD Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubu Başkanı Burak Aydın da rekabet gücünü artırmak için blok zinciri teknolojisini iş dünyasına nasıl entegre edileceğini çok iyi düşünmek gerektiğini ifade etti.

Delft University of Technology and Radboud University Nijmegen Öğretim Üyesi Dr. Zekeriya Erkin ise, "Blok zincir, dağıtılmış güven ve birlikte çalışma için uygun bir ortam sağlayarak, iş dünyası için yeni imkanlar yaratmakta. Güncel projeler üzerinden blok zincirinin bize sunduğu imkanları inceliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ana tema konuşmasının ardından gerçekleşen panelde Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, Ernst & Young Türkiye Yardımcı Ortağı, Tedarik Zinciri Danışmanlık Lideri Arda Karaçelebi, Ticaret Bakanlığı Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Emin Torunoğlu, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çağlayan Aksoy konuşmacı olarak yer aldı.

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çağlayan Aksoy, tüm dünyada hukukçuların, blok zinciri ve bununla ilişkili akıllı sözleşme, kripto para ve big data gibi kavramları hukuki bir zemine oturtmaya çabaladığını aktararak, "Burada esas mesele, blok zincirinin kullanılmasının barındırdığı hukuki risklerin tespit edilebilmesi. Mevcut hukuki düzenlemeler ile bu değerlendirmenin yapılıp yapılamayacağı bir yana, hukuki gelişmelerin teknolojik gelişmelerin hızına yetişebilmesi için özel olarak çaba harcanması ve iş birliği yapılması gerekiyor." dedi.

-Blok zinciri, dijital ekonomiye geçişte hızlandırıcı

Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek de teknoloji dünyasında hiçbir zaman trenin kaçmadığını; internet, akıllı telefonlar, yapay zekanın ardından şimdi de blok zincirinin büyük bir değişim başlatacağını ve büyük değişimlerin yaşanacağı dönemlerde doğru pozisyon almanın önem taşıdığını vurguladı.

Ernst & Young Türkiye Yardımcı Ortağı, Tedarik Zinciri Danışmanlık Lideri Arda Karaçelebi de, blok zincirinin aslında bir güven ağı olduğunu belirterek, "Güven çağlar boyunca ticareti canlandıran en önemli yakıt. Blok zinciri bu bilgi ve eşya hareketinde güven ortamına sağlayacağı katkı nedeniyle çok umut vadediyor. Önündeki en büyük risk ise bilgiyi silolar halinde kullanmaya alışkın kültürden vazgeçmek istememek." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanlığı Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Emin Torunoğlu da blok zincirinin, dış ticaret süreçlerini dönüştüreceğini ve Ticaret Bakanlığı'nın bunun Türkiye'deki ve bölgedeki öncülüğünü yaptığını aktararak, kamunun ilk canlı blok zinciri uygulamasını gerçekleştirmek üzere olduklarını, dijital ekonomiye geçişte blok zincirinin önemli bir hızlandırıcı olacağını ifade etti.