İş insanı İsmet Acar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İş insanı İsmet Acar son yolculuğuna uğurlandı

11.07.2026 18:45
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80 yaşında hayatını kaybeden Acarlar Şirketler Topluluğunun kurucusu, İstanbul Beykoz'daki Acarkent ile özdezleşen iş insanı İsmet Acar son yolculuğuna uğurlandı. Acar, İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan ikindi namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut ünlü de katıldı.

Acarlar Şirketler Topluluğu'nun kurucusu ve İstanbul Beykoz’daki Acarkent projesinin mimarı olan ünlü iş insanı İsmet Acar, 80 yaşında hayatını kaybetti. İş dünyasının önemli isimlerinden biri olan Acar'ın vefatı, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere iş camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

CÜBBELİ AHMET HOCA DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI

İsmet Acar için İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi namazını müteakip bir cenaze töreni düzenlendi. Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün de katıldığı törenin ardından Acar'ın cenazesi, dualarla Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İSMET ACAR KİMDİR?

İsmet Acar, 1 Nisan 1946’da Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Aralık köyünde dünyaya geldi. Lise eğitimini Artvin Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1 Mayıs 1965’te İstanbul’da Bayındırlık Müdürlüğü bünyesindeki Köy Yolları bölümünde işçi statüsünde çalışma hayatına başladı.

İş insanı İsmet Acar son yolculuğuna uğurlandı
İsmet Acar

Acar, Işık Mühendislik Yüksek Okulu’nun gece inşaat mühendisliği bölümüne devam etti. Daha sonra YSE teşkilatında görev aldı ve 1967’de YSE-İŞ Sendikası İstanbul Şubesi’nde sekreter olarak sendikacılık hayatına başladı. Sendikal yaşamında YOL-İŞ Federasyonu Genel Sekreterliği ve TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 1983 yılında sendikal görevlerinden ayrılarak iş dünyasına adım attı.

1983’te temellerini attığı Acarlar Şirketler Topluluğu ile başta inşaat ve gayrimenkul olmak üzere farklı alanlarda faaliyet yürüttü. Acarlar Mahallesi ve Acarkent projesiyle Beykoz’un gelişiminde iz bırakan isimlerden biri oldu.

İsmet Acar, iş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra eğitim, kültür, sosyal dayanışma ve Türk-Gürcü toplumuna yönelik çalışmalarıyla da anıldı.

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