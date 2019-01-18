Son Dakika Haberleri: İş İnsanları ve Stk Yöneticileri Yenimahalle'de Buluştu

İş İnsanları ve Stk Yöneticileri Yenimahalle'de Buluştu

1 saat önce

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın her sene sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve iş insanları bir araya geldiği geleneksel Hamsi Günü etkinliği gerçekleştirildi.

İş İnsanları ve Stk Yöneticileri Yenimahalle'de Buluştu, System.String[]
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın her sene sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve iş insanları bir araya geldiği geleneksel Hamsi Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Belediye VIP Salonu'nda gerçekleşen yemeğe, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve TÜSİAV Genel Başkanı Veli Sarıtoprak da katıldı.

Yenimahalle sevdalısı olduğunu vurgulayan Yaşar, "Yenimahalle Belediyesi alt yapı bakımından, hizmet bakımından Türkiye'nin en güçlü belediyesidir. Bu nasıl oldu? Sizin içinizden biriyim esnaflıktan geliyorum ve Yenimahalle'yi çok iyi tanıyorum. Bunlar bana en yardımcı olan unsurlar. Kenti iyi tanımıyorsanız başarılı olma şansınız yok. Ama kenti tanıyorsanız nerenin acil hizmet beklediğini bilirsiniz ve ona göre önceliğiniz olur. Belediye başkanlığı makamı siyaset makamı değildir, hizmet makamıdır. Ben cem evi de yaptım cami de yaptım. Bunları vatandaşlarımızın verdiği vergiyle yaptım. Devlet bütçesinden ilk kez Cem Evi yapan Yenimahalle Belediyesi'dir. Bizim işimiz ayrıştırmak değil. Yerel yönetimler devletin ilk kapısıdır. Herkese kapımızı açıktır. Benim sevdam Yenimahalle" dedi.

Ayrıca; Başkan Yaşar, Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran ile birlikte OSTİM ve İvedik Organize Sanayi Bölgesindeki işadamlarının daveti üzerine düzenlenen yemeğe katıldı. Koyu sohbetlerin yapıldığı gecede, Yenimahalle'de yaşayan Ankaragücü taraftarları da Başkan Yaşar'a jest yaptı. Yaşar'a atkı ve forma hediye eden taraftan grubu sloganlarla sevgi ve desteklerini gösterdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:12 Kaynak: İHA

Fethi Yaşar, Yaşar, Yenimahalle, Güncel
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